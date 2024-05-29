Kas hastası çocuğu için kaliteli yaşam istiyor

Baba Aktaş yaşadığı sıkıntıları şöyle anlattı:

“-Oğlum Muhammed Talha Aktaş bir kas kaybı hastalığı olan DMD hastalığına yakalandı. Bu hastalık kaslarda güçsüzlük ve zayıflığa neden olarak kişinin yaşam kalitesini etkiliyor ve hastalığın bir tedavisi yok. Bu yüzden biz bu hastalığa yakalanan çocukların ancak gündelik hayatlarını kolaylaştırabiliriz. Kocaeli’de bu hastalığa yakalanan 25-30 çocuğumuz. Bu çocuklarımızın gittiği okullarda engelli asansörü, tuvaletleri olması gerekiyor. Okudukları sınıfların da zemin katta olması onlar için daha iyi çünkü yürümekte zorlandıkları zamanlar oluyor. Bu hastalığa sahip çocuklar için etkinlik alanları şehrimizde çoğaltılmalı.

HAVUZ KONUSUNDA PROBLEMİMİZ VAR

En etkin tedavi havuz. Bizim Kocaeli’de en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. 6-7 yaşında olan çocuklar için havuzlar var ama onlarında başında hareketlerinin kısıtlı olması sebebiyle eğitmen olması gerekiyor. Belediyelerin tesislerinde havuzlar var ama burada benim çocuğuma özel bir eğitim ver diyemeyiz. Toplu olarak DMD hastalığı olan çocuklara özel bir saat ayrılabilir. Onlara bir saatlik eğitim hayat kalitelerini artırır. Kocaeli ve çevre hastanelerde tam donanımlı bir kas tedavi merkezi yok. Bu konuda mutlaka gelişmeliyiz. Aileler mutlaka MLP testi yaptırarak çocuk sahibi olmalı.”

FOTOKOD: HÜSEYİN AKTAŞ VE MUHAMMED AKTAŞ