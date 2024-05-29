Biriken sular koku yapıyor

Kesilen ağaçlar yerine herhangi bir doldurma işlemi veya mazgal konulmadı. Vatandaşlar bu konuda, önlem alınmasını isteyerek, “Yağmurda veya pazarın yıkanması sonrasında buralara pis su doluyor. Belediye sökülen ağaçlardan oluşan bu boş alanların üzeri kapatılmalı ve su birikmemesi sağlanmalı. Bu konuda yetkililerin gerekeni yapacağını düşünüyoruz.” dediler.