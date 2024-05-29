Biriken sular koku yapıyor

Kesilen ağaçlar yerine herhangi bir doldurma işlemi veya mazgal konulmadı. Vatandaşlar bu konuda, önlem alınmasını isteyerek, “Yağmurda veya pazarın yıkanması sonrasında buralara pis su doluyor. Belediye sökülen ağaçlardan oluşan bu boş alanların üzeri kapatılmalı ve su birikmemesi sağlanmalı. Bu konuda yetkililerin gerekeni yapacağını düşünüyoruz.” dediler.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.