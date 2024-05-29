Kocaeli’de deprem oldu

AFAD’dan alınan bilgiye göre, merkez üssü Kartepe olan bir deprem meydana geldi. Yerin 10.5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 2 olarak ölçüldü. Bu deprem, Kartepe ve çevresinde az da olsa hissedildi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 2.1 olarak duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi