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29 May 2024 - 20:55- Gündem G:

İzmit Belediyesi’nin mağdur ettiği vatandaşlar isyan etti: Evlerimiz başımıza mı yıkılsın?

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İzmit’te bina inşaatı nedeniyle istinat duvarı yıkılmış, 15 hanenin sakinleri evlerinden güvenlik kapsamında çıkarılmıştı. 3 aydır belediyenin bir istinat duvarını yaptıramadığını söyleyen vatandaşlar, “Valiliğimizden ve Büyükşehir’den destek istiyoruz. İzmit Belediyesi sorunu çözmüyor. Evlerimiz başımıza mı yıkılsın?” dedi.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
İzmit Belediyesi’nin mağdur ettiği vatandaşlar isyan etti: Evlerimiz başımıza mı yıkılsın? mask
İzmit Belediyesi’nin mağdur ettiği vatandaşlar isyan etti: Evlerimiz başımıza mı yıkılsın?
İzmit Belediyesi’nin mağdur ettiği vatandaşlar isyan etti: Evlerimiz başımıza mı yıkılsın?
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VALİLİKTEN YARDIM İSTİYORLAR

İzmit Erenler Mahallesi Taşocağı Sokak’ta yapılan yeni bina inşaatı nedeniyle istinat duvarı 26 Şubat’ta yıkılmıştı. Olay sonrası 4 binada yaşayan 15 daire güvenlik nedeniyle boşaltıldı. 3 aydan fazla bir süredir istinat duvarının yapılmasını isteyen vatandaşlar ne İzmit Belediyesi’nin ne de müteahhitin duvarı yapmaya yanaşmadığını söyledi. 15 hanenin her gece diken üzerinde uyuduğunu söyleyen mağdurlar, Kocaeli Valiliği’nin artık işe el atmasını ve sorunu çözmesini istiyor.

ÖNCE OTELDEN ÇIKARILDILAR

İzmit Belediyesi’nin ruhsat verdiği bir müteahhitin Taşoçağı Sokak’ta inşaata başlamasının ardından 26 Şubat’ta sokakta bulunan istinat duvarı yıkıldı. Yıkımın ardından istinat duvarının üst tarafında, altında ve yanlarında bulunan 4 binadaki 15 daire boşaltıldı. Dairelerde yaşayan vatandaşlar, İzmit Belediyesi tarafından özel bir otele yerleştirildi. 15 gün otelde kalan vatandaşlar belediye tarafından “Bütçemiz yok çıkın” diyerek otelden çıkarıldı.

MÜHÜRLER AÇILMIŞTI

Bunun üzerine Büyükşehir’in misafirhanelerinde ağırladığı aileler Ramazan Bayramı’ndan sonra evlerinin mühürlerinin söküldüğünü öğrendi ve evlerine yerleşti. Ancak istinat duvarı hâlâ yapılmadığı için korku içinde yaşayan vatandaşlar sorunlarına çözüm istiyor. Gazetemize açıklama yapan mağdurlar, “Evlerimize bakmaya geldiğimizde mühürler açıktı. Biz de evlere girdik. Ama belediye gelip bu istinat duvarını yapmadı. Müteahhit kendi yapacağı binanın duvarını yapmış ve duvarın arkasının belediye tarafından dolgu malzemesi ile doldurulması gerektiğini söylüyor. İzmit Belediyesi de ‘Dolgu malzemesini müteahhite verdik o dolduracak’ diyor.

CANIMIZ YANABİLİR

Belediye topu müteahhite, müteahhit topu belediyeye atıyor. Biz arada kaldık. Her gece toprak kayacak mı diye korku ile uyuyoruz. Toprak kaysa evlerimiz yıkılacak. Belediye bunu görmüyor mu? Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğimizin bu konuya el atmasını istiyoruz. Burada İzmit Belediyesi’nin sorumsuzca müdahale etmemesi nedeniyle bizlerin canı yanabilir. Bir an önce bu duvarın doldurulmasını istiyoruz. Evlerimiz başımıza yıkılmadan çözüm istiyoruz” sözlerini kaydetti.

 

İzmit Belediyesi’nin mağdur ettiği vatandaşlar isyan etti: Evlerimiz başımıza mı yıkılsın?

ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Mahalle sakinleri, işin bir türlü çözülmediğini ve Kocaeli Valiliği ile Büyükşehir’den yardım istediklerini belirtti.

 

İzmit Belediyesi’nin mağdur ettiği vatandaşlar isyan etti: Evlerimiz başımıza mı yıkılsın?

BİNANIN TEMELİ AÇIKTA

İstinat duvarının arka tarafı açıkta ve vatandaşların kaldığı bina ise riskli durumda.

İzmit Belediyesi’nin mağdur ettiği vatandaşlar isyan etti: Evlerimiz başımıza mı yıkılsın?

 

İzmit Belediyesi’nin mağdur ettiği vatandaşlar isyan etti: Evlerimiz başımıza mı yıkılsın?
İzmit Belediyesi’nin mağdur ettiği vatandaşlar isyan etti: Evlerimiz başımıza mı yıkılsın?

 

 

 

 

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29 May 2024 - 20:55 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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