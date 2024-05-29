Vali Yavuz’dan deprem açıklaması: Herhangi bir olumsuzluk yok

Merkez üssü Kartepe olan bir deprem meydana geldi. Saat 19:48’de, yerin 10.5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 2 olarak ölçüldü. Bu deprem, Kartepe ve çevresinde az da olsa hissedildi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 2.1 olarak duyurdu. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da depremin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Vali Yavuz açıklamasında herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirterek şunları söyledi: "Sevgili Kocaelili Kardeşlerim , Merkez üssü Kartepe İlçesi olan 2 büyüklüğünde deprem olmuş , bir kısım vatandaşımız tarafından hissedilmiştir. Herhangi bir olumsuzluk yoktur. Geçmiş olsun . Rabbim tüm afetlerden korusun ."

Kaynak: Haber Merkezi