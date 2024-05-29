Gelecek’te başkan değişti

GÖREVİ SERAP ÇAKIR’DAN DEVRALMIŞTI

2023 Genel Seçimleri öncesi Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevini sürdüren Serap Çakır, Millet İttifakı kapsamında CHP Kocaeli Milletvekili Adayı olmuştu. Çakır adaylığıyla birlikte il başkanlığı görevinden ayrılırken görevi vekâleten Hasan Arabacı devraldı. Seçimde milletvekili seçilmeyen Çakır, il başkanlığı görevine dönmedi. Bu gelişme sonrası haziran ayında Gelecek Partisi Genel Merkezi Hasan Arabacı’yı, il başkanı olarak atandı. Yaklaşık 1 yıldır görevi sürdüren Arabacı, yerel seçimde İYİ Parti ile yapılan iş birliği sonucu İYİ Parti Çayırova Belediye Meclis Üyesi Kontenjan Birinci Sıra Adayı oldu. Seçim kazanılamadığı için Arabacı, meclis üyesi seçilemedi ve görevine döndü fakat göreve devam etmek istemedi.

BAYRAĞI DAHA İLERİ TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞACAK

Yerel seçim sonrası yapılan görüşmeler sonucu Arabacı yerine atama yapılmasına karar verildi. Karar sonrası Gelecek Partisi Genel Merkezi, il başkanı olabilecek isimler üzerine çalışmalar yaptı ve kararını verdi. Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevine atanan isim aslen Sinoplu doğuma büyüme İzmitli olan, gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi, evli ve 3 çocuk babası Erdal Şahin oldu. Yaşanan görev değişimi ile ilgili gazetemize açıklamada bulunan Hasan Arabacı “Bu bir bayrak yarışı. Biz bayrağı ileri taşıdık, artık bayrağı devralan Erdal Şahin arkadaşımız bayrağı bir adım daha ileri taşımak için çalışacak” ifadelerini kullandı.

GECE GÜNDÜZ TEŞKİLATLARIMIZLA ÇALIŞACAĞIZ

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevini devralan Erdal Şahin, atama sonrası gazetemize yaptığı açıklamada “Bizi göreve layık gören başta genel başkanımız ve Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’na, genel başkan yardımcılarımıza ve Milletvekilimiz Doğan Demir’e teşekkür ediyorum. Bugüne kadar il başkanlığı görevini yürütmüş, bugünden sonra her daim yanımızda olacağına inandığımız Hasan Arabacı başkanımıza teşekkürü borç bilirim. Devraldığımız bu bayrağı bir adım daha öteye taşımak için gece gündüz teşkilatlarımızla çalışacağız. Bizler elçiyiz, yapacağımız çalışmalarla genel merkezimiz ve Kocaelili vatandaşımız arasında köprü olacağız” dedi.