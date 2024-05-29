Otomobil ile taksi çarpıştı: Yaralılar var!

Kaza, İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. yönetimdeki 41 T 0256 plakalı ticari taksi ile İ.T. idaresindeki 41 AGV 278 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, sıkışan 2 kişiyi araçlardan çıkardı. Araçlarda yolcu olarak bulunan F.B., N.T. ile 2 sürücü ambulansa alındı. İlk tedavileri ambulansta yapılan 4 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza sebebiyle araçlar kullanılamaz hale gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.