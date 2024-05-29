5 milyon 896 bin 663 dolu ve boş makaron ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve önlenmesine yönelik yaklaşık 5 aydır sürdürülen dosya neticesinde Kocaeli ile birlikte 3 ilde dün 8 ikamet, 2 depo ve 2 iş yerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 5 milyon 753 bin sahte bandrollü boş makaron, 143 bin 663 içi dolu makaron, 4 hava kompresörü, 90 bin sigara sarma kağıdı, 3 sigara sarma makinesi, 372 kilo kıyılmış tütün, 500 adet 1 kiloluk boş tütün paketi ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olaya ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA