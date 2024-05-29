1.Küme’ye çıkan son iki takım da belli oldu

AVNİ KALKAVAN’DA TURGUTSPOR GÜLDÜ
Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçta da gülen taraf Karamürsel Ereğlispor oldu. Kırmızı-Siyahlı ekip, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta penaltı atışlarında Asarköyspor’a 4-2 üstünlük sağladı. Final maçlarından galip ayrılan Ereğlispor ile Turgutspor, gelecek yıl 1.Küme’de mücadele edecekler.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.