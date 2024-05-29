Vali Yavuz ve Kocaman deprem sonrası açıklamalarda bulundular

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden edinilen bilgilere göre saat 19.48 sularında merkez üssü Kartepe olan bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü AFAD’a göre 2, Kandilli Rasathanesi’ne göre 2,1 olan deprem sonrası Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman sosyal hesaplarından açıklamalarda bulundular.
OLUMSUZLUK OLMADIĞINI BELİRTTİLER
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz açıklamasında “Sevgili Kocaelili Kardeşlerim, Merkez üssü Kartepe İlçesi olan 2 büyüklüğünde deprem olmuş, bir kısım vatandaşımız tarafından hissedilmiştir. Herhangi bir olumsuzluk yoktur. Geçmiş olsun. Rabbim tüm afetlerden korusun” ifadelerini kullandı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise yaptığı açıklamada “Geçmiş olsun Kartepem! Merkez üstü Kartepemiz olan bir deprem yaşadık. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. Rabbim her türlü afetlerden, felaketlerden bizleri korusun” ifadelerine yer verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.