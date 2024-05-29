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STK’ların kurban hisse ücreti belli oldu

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Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala sivil toplum kuruluşları, vekâleten kurban ücretlerini ve kurbanlıkların kesilecekleri bölgeleri açıkladı.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
STK’ların kurban hisse ücreti belli oldu mask
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16-19 Haziran tarihleri arası geçirilecek Kurban Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Yaklaşık 2 hafta kalan bayram öncesi vatandaşların bir bölümü kurbanlıklarını alırken bir bölümü ise kurbanlık arayışına devam ediyor. Kurbanını kendisi yerine vekâletle kesecek vatandaşlar ise vekâletle kurban kesen sivil toplum kuruluşlarının (STK) hisse bedellerini açıklamasını bekliyordu. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere hisse bedellerini açıklayan STK’ların hisse bedeli 30 bin TL’ye kadar çıkıyor. 

 

 

BAZI STK’LARIN KURBAN HİSSE BEDELLERİ

 

İHH: 6 bin 700 TL

LÖSEV: 12 bin 900 TL

KARDEŞELİ: 2 bin 990 TL

ÜLKÜ OCAKLARI: 11 bin 500 TL

NEZİR DERNEĞİ: 4 bin TL (Yurt dışı)

MEHMETCİK VAKFI: 11 bin 850 TL

DENİZ FENERİ: 3 bin 600 TL (Togo), 7 bin TL (Gazze)

HAYDER: 2 bin 750 TL (Yurt dışı), 12 bin 500 TL (Yurt içi)

VUSLAT DERNEĞİ: 2 bin 900 TL (Yurt dışı büyükbaş), 4 bin TL (Yurt dışı koç)

TÜRKİYE DİYANET VAKFI: 11 bin 750 TL (Yurt içi), 4 bin 750 TL (Yurt dışı)

YERYÜZÜ DOKTORLARI: 4 bin TL (Yurt dışı), 12 bin TL (Gazze), 12 bin TL (Yurt içi)

İDDEF: 3 bin TL (Yurt dışı büyükbaş), 3 bin 500 TL (Yurt dışı küçükbaş)

BEŞİR DERNEĞİ: 4 bin 500 TL (Yurt dışı), 11 bin 500 TL (Yurt içi)

TÜRK KIZILAY: 11 bin 750 TL (Yurt içi), 4 bin 300 TL (Yurt dışı), 11 bin 750 TL (Filistin-Gazze)

CANSUYU: 3 bin 800 TL (Afrika), 4 bin 300 TL (Asya), 6 bin TL (Arakan ve Yemen), 11 bin TL (Filistin), 11 bin 700 TL (Yurt içi), 30 bin TL (Gazze)

 

 

 

 

# Türkiye, kurban, hafta

29 May 2024 - 23:52 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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