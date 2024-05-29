STK’ların kurban hisse ücreti belli oldu

KENDİSİ KESMEYECEKLER İÇİN SEÇENEK
16-19 Haziran tarihleri arası geçirilecek Kurban Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Yaklaşık 2 hafta kalan bayram öncesi vatandaşların bir bölümü kurbanlıklarını alırken bir bölümü ise kurbanlık arayışına devam ediyor. Kurbanını kendisi yerine vekâletle kesecek vatandaşlar ise vekâletle kurban kesen sivil toplum kuruluşlarının (STK) hisse bedellerini açıklamasını bekliyordu. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere hisse bedellerini açıklayan STK’ların hisse bedeli 30 bin TL’ye kadar çıkıyor.
BAZI STK’LARIN KURBAN HİSSE BEDELLERİ
İHH: 6 bin 700 TL
LÖSEV: 12 bin 900 TL
KARDEŞELİ: 2 bin 990 TL
ÜLKÜ OCAKLARI: 11 bin 500 TL
NEZİR DERNEĞİ: 4 bin TL (Yurt dışı)
MEHMETCİK VAKFI: 11 bin 850 TL
DENİZ FENERİ: 3 bin 600 TL (Togo), 7 bin TL (Gazze)
HAYDER: 2 bin 750 TL (Yurt dışı), 12 bin 500 TL (Yurt içi)
VUSLAT DERNEĞİ: 2 bin 900 TL (Yurt dışı büyükbaş), 4 bin TL (Yurt dışı koç)
TÜRKİYE DİYANET VAKFI: 11 bin 750 TL (Yurt içi), 4 bin 750 TL (Yurt dışı)
YERYÜZÜ DOKTORLARI: 4 bin TL (Yurt dışı), 12 bin TL (Gazze), 12 bin TL (Yurt içi)
İDDEF: 3 bin TL (Yurt dışı büyükbaş), 3 bin 500 TL (Yurt dışı küçükbaş)
BEŞİR DERNEĞİ: 4 bin 500 TL (Yurt dışı), 11 bin 500 TL (Yurt içi)
TÜRK KIZILAY: 11 bin 750 TL (Yurt içi), 4 bin 300 TL (Yurt dışı), 11 bin 750 TL (Filistin-Gazze)
CANSUYU: 3 bin 800 TL (Afrika), 4 bin 300 TL (Asya), 6 bin TL (Arakan ve Yemen), 11 bin TL (Filistin), 11 bin 700 TL (Yurt içi), 30 bin TL (Gazze)
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.