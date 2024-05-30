Kocaeli’de 27 bin 223 öğrenci pazar günü LGS’ye girecek

GEÇEN YILDAN DAHA AZ

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2 Haziran Pazar günü saat 09.30 ve 11.30 olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi’ne ilimizde girecek olan öğrenci sayısı 27 bin 223 olarak açıkladı. Bu verilere göre 95 kurumda 1693 salonda öğrenciler ter dökecek. Sınav günü bu okul ve sınıflarda 3 bin 759 öğretmen görev yapacak. 2023 yılında Kocaeli’de 29 bin 955 öğrencinin LGS sınavına girdiği açıklanmıştı. Bu yıl geçen yıldan yaklaşık 2 bin öğrencilik bir düşüş yaşandı.

TOPLAMDA 90 SORU SORULACAK

2 Haziran Pazar günkü LGS sınavında ilk oturum saat 09.30’da, ikinci oturum saat 11.30’da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler, birinci oturum için en geç saat 09.00 ve ikinci oturum için en geç 11.10’da sınava gireceği binada salonlara alınmak üzere hazır bulunacak.