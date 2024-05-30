Reklam panoları elden geçirilmeli

Vatandaşlar, “Reklam panolarının zarar gördüğünü gördüm. Bu kent için kötü bir görüntü. Bunu bir hale kim getirdi. Mehmet Ali Paşa Mahallesi Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı içerisinde yer alan Perşembe ve Cumartesi günleri binlerce insanın önünden geçtiği panonun bu hali kentimize yakışmıyor. Bu konuda vatandaşlar buranın onarılmasını talep ediyor.” dediler.