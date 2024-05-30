İzmit Belediyesi tasarruf için aşevini büyütecek

Yönetim; cenaze evleri için verilen yemek hizmetinin aşevi kanalıyla yapılmasına karar verdi. Alınan karar ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“-Tasarruf tedbirleri genelgesi gereğince birçok alım yasaklandığından dolayı hizmetimizi en üst seviyede kendi öz gücümüzle vermek için hazırlığımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Aşevimizi büyütme ve kapasiteyi artırma kararı verdik. Daha önce ihale yöntemi ile dışarıdan hizmet alarak gerçekleştirdiğimiz cenaze yemeği hizmetimizin Ocak-Haziran ayları arasındaki 6 aylık ihale bedeli 4.7 milyon TL olup, bu maliyetleri daha tasarruflu hale getirmek ve tasarruf genelgesine de uyabilmek için aşevimizin kapasitesini artırarak öz kaynaklarımızla bu hizmeti sunacağız.
CENAZE YEMEĞİ HİZMETİNE KISA SÜRE ARA
Aşevi kapasitemizi arttırmak için gerekli hazırlıklarımızın tamamlanması altı ay gibi bir süre alacak. Bu sebeple cenaze yemeği hizmetimize kısa bir süre ara vererek kapasite arttırma hazırlığımız tamamlandığında yeniden hizmetimizi vermeye devam edeceğiz. Bununla birlikte, yaşlı, engelli ve dezavantajlı ihtiyaç sahiplerine Aşevi’mizden sunduğumuz sıcak yemek hizmeti ara vermeden devam edecektir. Bu kararımız nedeniyle tüm halkımızın anlayışını rica eder, geçici süre sonra hizmetimize daha iyi bir şekilde devam edeceğimizi bilginize sunarız.”
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.