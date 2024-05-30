Ali Rıza Veziroğlu MYO öğrencileri bugün kep atacak

Kocaeli Üniversitesi’nde mezuniyet törenleri devam ediyor. Körfez ilçesinde yer alan Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksek Okulu’nda (MYO) öğretim gören Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Muhasebe ve Vergi Bölümü, Toptan ve Perakende Satıl Bölümü öğrencileri 30 Mayıs Perşembe (bugün) Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde kep atacak. Saat 13.30’da başlayacak mezuniyet programına öğrenciler ve aileleri katılabilecek.