Kocaelili gazeteciyi kene ısırdı tedavi altına alındı

Körfez’de yayın yapan Bizim Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kemal Eranıl, kitap imzalama kampanyası İçin gittiği memleketi Yozgat’ta, bacağında yanma ve ağrı hissetti. Eranıl, bacağını kontrol ettiğinde kene yapıştığını gördü ve sonrasında Yozgat Devlet Hastanesi’ne gitti. Hastanede yapılan kontrol de bir kenenin daha ısırdığı görülürken, iki kene de bacağından alınan Eranıl 9 gün Yozgat Devlet hastanesinde tedavi görecek.