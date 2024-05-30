Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı yapacak

Resmi Gazete'de yer alan ilan göre başvurular, e-Devlet üzerinden 3-14 Haziran'da yapılacak.

Başvuru sahiplerinde en az lise veya dengi okul mezunu olma, 1 Ocak 2024 itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olma şartı aranacak.

Askerlik görevini yükümlü erbaş, er veya sözleşmeli erbaş, er olarak yapmış veya yapıyor olanlar da ilana başvurabilecek. Sözleşmeli erbaş ve erler, 29 yaşını bitirmemişse ilana başvurabilecek.

Askerlik hizmetini yapmış adaylarda terhisinin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olma şartı aranacak.

Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmiş olanlar ile askeri öğrencilikle ilişiği kesilmiş olanlar başvuru yapamayacak.

Kaynak: AA