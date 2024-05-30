Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
30 May 2024 - 09:10- Gündem G:

KOSKEM, sezonu 15 Haziran’da açıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonundaki Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), 140 cankurtaran ile 15 Haziran’da sezonu açıyor.

KOSKEM, sezonu 15 Haziran’da açıyor mask
KOSKEM, sezonu 15 Haziran’da açıyor
KOSKEM, sezonu 15 Haziran’da açıyor
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

2005 YILINDAN BU YANA

Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü ve Sivil Toplum Kuruluşları destekleri ile 2005 yılı itibari ile başlatılan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) projesi 2024 sezonuna da çok iyi hazırlandı. Geçen sene yaklaşık 250 cankurtaran ile sahillerde hizmet veren KOSKEM, 15 Haziran Cumartesi günü yeni sezon için göreve başlayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, tüm ekipmanlar ve personel eğitimlerinin tamamlanarak 140 personelin sezona hazır olduğunu söyledi ve vatandaşlara sahil güvenliği konusunda uyarılarda bulundu.

KOSKEM, sezonu 15 Haziran’da açıyor

13 SAHİLDE GÖREV YAPACAK

KOSKEM, 15 Haziran-15 Eylül arasında 140 kişilik ekiple 3 ilçedeki 13 bölge olmak üzere 8 Karadeniz, 5 Marmara sahilinde görev alacak. Haftanın 6 günü 10.00-18.00, cumartesi günü ise 09.00-19.00 saatleri arasında sahillerde vatandaşların can güvenliğini sağlayan ekipler geçen sezon 2 bin 197 vatandaşı boğulmaktan kurtarmıştı. 2005 yılında başlatılan ve bu sezon 9 STK’nın destek vereceği proje ile Kocaeli sahillerinde 19 yıldır toplam 18 bin 521 kişi hayata bağlandı. Bu sezon; Kandıra Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Sarısu Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel-Altınkemer, Ereğli Defne sahilinde, Darıca Sahili, Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajında görev yapılacak.

KOSKEM, sezonu 15 Haziran’da açıyor

DAİRE BAŞKANI İSLAMOĞLU UYARDI

Ömer İslamoğlu, KOSKEM’in geçen sezon görev aldığı sahillerde toplamda 2 bin 197 vatandaşın boğulmaktan kurtarıldığını ifade ederek şu uyarılarda bulundu: “Kocaeli’de sık tercih edilen Karadeniz sahilleri rüzgârı ile tehlike arz eden bölge konumunda. Vatandaşlar mutlaka cankurtaranın olduğu bölge ve çalışma saatleri içerisinde denize girmeli. Valilik tarafından yasaklanan zaman dilimleri içerisinde kesinlikle denize girilmemeli. Bilgilendirme tabelaları dikkate alınmalı, aileler çocuklarını göz önünden ayırmamalı. Aynı zamanda sahile bıraktığımız cankurtaran simitlerinin amacı dışında kullanılmamasını rica ediyoruz. Kayalık bölgelerden denize atlamalarını tavsiye etmiyoruz. Boğulmalar bizim görev yapmadığımız yerlerde oluyor.” ifadelerini kullandı.

KOSKEM, sezonu 15 Haziran’da açıyor
KOSKEM, sezonu 15 Haziran’da açıyor

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, çalışma, yeni, hizmet, ifade, Büyükşehir, proje

30 May 2024 - 09:10 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.729.001 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ÖZÜER MOBİLYA SATIŞ PERSONELLERİ ARIYOR

ÖZÜER MOBİLYA AVM’de görevlendirilmek üzere, Mobilya satışında çalışacak tecrübeli-tecrübesiz Bay -Bayan SATIŞ PERSONELLERİ alınacaktır. Maas +prim...

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Kartepe/Arslanbey de palet imalatı yapmakta olan fabrikamızda çalıştırılmak üzere a şağıdaki kriterlere uygun erkek PERSONEL arayışımız bulunmaktadır...

KASİYER VE REYON GÖREVLİSİ ARANIYOR

41 GROSS MARKET Alikahya şubemizde çalışacak bay/bayan KASİYER VE REYON GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0536 669 96 80

KARTEPE YEMEK GIDA TEKNİKERİ ARIYOR

Caterıng şirketimizde  çalıştırılmak üzere , GIDA TEKNİKERİ alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

KARTEPE YEMEK, SERVİS ELEMANI ARIYOR

Yemek dağıtımı yaptığımız Faraero fabrikamıza 3 vardiya çalışacak SERVİS ELEMANI aramaktayız.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK BAY İŞÇİ ARANIYOR

Köseköy’de ki firmamıza VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK BAY İŞÇİ alınacaktır. Başlangıç ücreti : 25.000 TL Net + Yemek + Prim + Servis 2 ADET BAYRAM İKRAMİY...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL