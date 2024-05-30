KOSKEM, sezonu 15 Haziran’da açıyor

2005 YILINDAN BU YANA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü ve Sivil Toplum Kuruluşları destekleri ile 2005 yılı itibari ile başlatılan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) projesi 2024 sezonuna da çok iyi hazırlandı. Geçen sene yaklaşık 250 cankurtaran ile sahillerde hizmet veren KOSKEM, 15 Haziran Cumartesi günü yeni sezon için göreve başlayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, tüm ekipmanlar ve personel eğitimlerinin tamamlanarak 140 personelin sezona hazır olduğunu söyledi ve vatandaşlara sahil güvenliği konusunda uyarılarda bulundu.

13 SAHİLDE GÖREV YAPACAK

KOSKEM, 15 Haziran-15 Eylül arasında 140 kişilik ekiple 3 ilçedeki 13 bölge olmak üzere 8 Karadeniz, 5 Marmara sahilinde görev alacak. Haftanın 6 günü 10.00-18.00, cumartesi günü ise 09.00-19.00 saatleri arasında sahillerde vatandaşların can güvenliğini sağlayan ekipler geçen sezon 2 bin 197 vatandaşı boğulmaktan kurtarmıştı. 2005 yılında başlatılan ve bu sezon 9 STK’nın destek vereceği proje ile Kocaeli sahillerinde 19 yıldır toplam 18 bin 521 kişi hayata bağlandı. Bu sezon; Kandıra Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Sarısu Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel-Altınkemer, Ereğli Defne sahilinde, Darıca Sahili, Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajında görev yapılacak.

DAİRE BAŞKANI İSLAMOĞLU UYARDI

Ömer İslamoğlu, KOSKEM’in geçen sezon görev aldığı sahillerde toplamda 2 bin 197 vatandaşın boğulmaktan kurtarıldığını ifade ederek şu uyarılarda bulundu: “Kocaeli’de sık tercih edilen Karadeniz sahilleri rüzgârı ile tehlike arz eden bölge konumunda. Vatandaşlar mutlaka cankurtaranın olduğu bölge ve çalışma saatleri içerisinde denize girmeli. Valilik tarafından yasaklanan zaman dilimleri içerisinde kesinlikle denize girilmemeli. Bilgilendirme tabelaları dikkate alınmalı, aileler çocuklarını göz önünden ayırmamalı. Aynı zamanda sahile bıraktığımız cankurtaran simitlerinin amacı dışında kullanılmamasını rica ediyoruz. Kayalık bölgelerden denize atlamalarını tavsiye etmiyoruz. Boğulmalar bizim görev yapmadığımız yerlerde oluyor.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi