Evinize gelirse sakın inanmayın! Bakanlık tüm Türkiye'yi uyardı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, nüfus sayımı bahanesiyle eve gelip kimlik bilgilerinizi isteyen kişilere karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, bazı kişilerin kapı kapı dolaşıp, nüfus sayımı için kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle sahte belge antetli kağıtlar ve biyometrik cihazlarla vatandaşın kimlik bilgilerini ele geçirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

"BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN"

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda vatandaşların bu kişilere itibar etmemesi yönünde uyarıldı. Kişisel bilgilerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiği ifade edilen Kamuoyu duyusunda, böyle bir durumla karşılaşılması halinde kolluk kuvvetlerinden yardım isteyin uyarısında bulunuldu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün paylaşımı şöyle:

Kaynak: Haber Merkezi