Anne, engelli çocuğunu öldürüp intihar etti

İddiaya göre, Yiğitler Mahallesi'nde ikamet eden Ümran Ö., engelli olduğu öğrenilen oğlu Yusuf Hakan Ö'yü banyoda kesici aletle öldürdükten sonra intihar etti.
Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.
Eve giren ekipler, Yusuf Hakan Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Ümran Ö, 112 Acil Sağlık ekiplerince ağır yaralı kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.