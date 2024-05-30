Zabıta memuru kalbine yenildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde zabıta memuru olarak görev yapan 48 yaşındaki Rıdvan Karadağ, Körfez Yarımca'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Karadağ, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Körfez'de uzun yıllar boyunca görev yapmış olan Karadağ, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.
Evli ve 2 çocuk babası olan Karadağ'ın vefat haberi, ailesi ve yakın çevresi başta olmak üzere ilçe sakinlerini derinden sarstı. Karadağ için bugün öğlen namazını müteakip Körfez Fatih Mahallesi Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Ardından ise Karadağ'ın cenazesi, Körfez İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Herekeli - Allah rahmet eylesin değerli bir insandı. Yakınlarına sabırlar dilerim
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.