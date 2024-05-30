Bahçeşehir'de muhteşem dans gecesi

Bünyesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise bulunduran Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji Okulları, Geleneksel 15. Dans Gecesi programı kapsamında öğrenciler ve velileriyle buluştu. Bahçeşehir Koleji Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleşen etkinlikte 12 dans gösterisi sergilendi. Dans gecesinde Bahçeşehir Koleji bünyesinde 10. yılını dolduran öğretmenlere Haldız Grup Yönetim Kurulu üyesi Fatih Haldız tarafından plaket takdim edildi. Öğrencilerin dans gösterileri büyük alkış topladı.

Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü Müdürü Mahmut Kalcı yaptığı konuşmada emeği geçen herkese teşekkür ederek, “15 yıldır bu performansı okulumuzda sergilediğimiz gibi ilde, il dışında ve yurt dışında başarılı bir şekilde temsil ettiler. Umarım nice 15 yılları burada seyrederiz” dedi.