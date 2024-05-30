Başiskele’de hedef 1041 ünite kan bağışı

“Haydi Başiskele Hedef 1041 Ünite Kan” sloganıyla 01-02 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri saat 12.00–20.00 arasında Başiskele Sahili iskele alanında kan bağışı kampanyası başlayacak.
BAŞKAN ÖZLÜ’DEN KAN BAĞIŞINA DAVET
Kan bağışı kampanyalarına her zaman destek veren Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, büyük kan bağışı kampanyasına Başiskeleli hemşehrilerini davet etti.
Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Kızılay Başiskele Şubesi Başkanlığı görevini de yürüten Oğuzhan Keleş’i belediyede misafir eden Başkan Özlü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kan bağışı kampanyasına destek istedi.
BAĞIŞÇILARA ÇEŞİTLİ HEDİYELER DAĞITILACAK
Başiskele’den 1041 ünite kan toplanması için büyük bir kan bağışı kampanyası başlatan Kızılay Başiskele Şubesi, yapacağı çekilişle adeta bağışçıları hediyeye boğacak.
Kocaelispor formasından akaryakıt çekine, alışveriş çekinden yemek fişine kadar çeşit çeşit hediyelerin kura ile verileceği etkinlikte hediyeler şu şekilde:
41 adet Kocaelispor forması
30 adet 500 TL’lik akaryakıt çeki
10 adet futbol topu
20 adet 500 TL’lik market alışveriş çeki
10 kişiye ailesiyle beraber Başiskele Belediyesi Sosyal Tesisleri Antik Köfte ve Restoran’da bir öğün yemek fişi
10 kişiye ailesi ile beraber Lastik-İş Kafe’de bir öğün kahvaltı fişi
10 adet 500 TL’lik Kaşıbeyaz Kitabevi kırtasiye hediye çeki
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.