Başkan Kocaman mutluluklara ortak oluyor

KEVSER İLE ERTUĞRUL EVET DEDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kevser Öztürk ile Ertuğrul Ünal’ın nikah törenine katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın tarafından kıyılan nikahta şahitler arasında AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, İl Başkanı Dr.Şahin Talus, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti eski İl Başkanı Mahmut Civelek, KOTO Başkanı Necmi Bulut yer aldı. Başkan Kocaman, genç çifti mutluluklar dileyerek hediyesini verdi.
SELMA İLE İSMAİL DÜNYA EVİNE GİRDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Selma Seçgin ile İsmail Aslan çiftinin nikahını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman, mutluluklar dileyerek hediyesini verdi.
İLKNUR İLE CEM ÇOK MUTLU
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, İlknur Sağlam ile Cem Adamey’in düğün cemiyetine katıldı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman, mutluluklar dileyerek hediyesini verdi.
ŞEVVAL İLE SABRİ EVET DEDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Şevval Tanrıkulu ile Sabri Cansız’ın düğün cemiyetine katıldı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman, mutluluklar dileyerek hediyesini verdi.
KÜBRA İLE CEMRE DÜNYA EVİNE GİRDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kübra Adıgüzel ile Cemre Demir çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman, mutluluklar dileyerek hediyesini verdi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.