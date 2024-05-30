Hasan Öztürk’ten Kartepe Kulüpler Birliği’ne ziyaret

Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk önceki gün Kartepe Kulüpler Birliği’ni ziyaret etti. Birliğin sosyal tesislerinde gerçekleşen ziyarete çok sayıda yönetim kurulu üyesi de katıldı. Kaymakam Öztürk, Kulüpler Birliği’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini, güzel işler yaptığını belirterek, Başkan Mevlüt Ağra ve ekibini kutladı. Öztürk, Kartepe’nin sportif faaliyetlerde daha büyük başarılar elde etmesi adına gereken desteği vereceklerini belirtti. Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra da ziyaret için kaymakam Öztürk’e teşekkür etti.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.