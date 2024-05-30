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KAR-MEK yıl sonu sergisi hayran bıraktı

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Kartepe Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KARMEK) kursiyerlerinin hazırladığı yılsonu sergisinde beğeniye sunuldu ve ziyaretçileri hayran bıraktı.

KAR-MEK yıl sonu sergisi hayran bıraktı mask
KAR-MEK yıl sonu sergisi hayran bıraktı
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Kartepe Halk Eğitim Merkezi ve Kartepe Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KARMEK) işbirliğinde 2023-2024 kurs döneminde eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan eserlerin yer aldığı “Sandıktan Geleceğe” temasıyla düzenlenen sergi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde açıldı.

GENİŞ KATILIM

KARMEK Yıl Sonu Sergisi’ne Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, Kartepe İlçe Halk Eğitim Müdürü Hüseyin Gündaş, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, STK Temsilcileri ve Kartepeliler katıldı.

1238 KURS HİZMET VERDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında Kartepe Halk Eğitim Müdürlüğü halk oyunları gösterisi ve konser sonrasında söz alan Kartepe İlçe Halk Eğitim Müdürü Hüseyin Gündaş, “Bu yaygın eğitimi Kartepe Belediyesi KARMEK başta olmak üzere birçok kurumlar işbirliği halinde gerçekleştiriyoruz. 18 bin 67 kursiyer eğitim aldı. Kurslarda 270 usta öğretici tarafından eğitim verilmiştir. Bizlere en büyük desteği Kartepe Belediyesi vermiştir” dedi.

KOCAMAN’A TEŞEKKÜR

Sözlerine devam eden Gündaş, “1238 kurstan 899 tanesini Kartepe Belediyesi’nde bulunan KARMEK ve Genç Akademi bünyesinde açtık. Belediyemiz bünyesinde açılan kurslarda 13 bin 730 kursiyerimiz eğitim almıştır. Bu vesile ile bizlerden desteğini esirgemeyen Kartepe Belediye Başkanımız Av.M.Mustafa Kocaman’a çok teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.     

MUHTEŞEM ESERLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Kartepeli olmak bir ayrıcalık diyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Bugün Kartepenin kadınlarının neler yapabileceğini görüyoruz. Her yıl yaşanan gelişmeyi görmekteyim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu başarının arkasında büyük bir emek vardır. Herkes bu işin içerisinde yer almaktadır. Sizler var olduğunuz, emek verdiğimiz sürece desteğimiz devam edecek.” dedi.

DESTEĞİMİZ HER ZAMAN DEVAM EDECEKTİR

“Sizlerin gayreti çok önemlidir” diyen Başkan Kocaman, “Sizler örnek olmaktasınız. Tasarrufun nasıl olacağını, meslek ediniyorsunuz. Meslek ile gelir elde ediliyor. İstihdam sağlanıyor. Hanımefendilerden Allah razı olsun. Bunlar sizlerin sayesinde olmaktadır. Bende konfeksiyon ürünü giymiyorum. Bir abimiz tarafından takım elbisem dikiliyor. Bu sayede tasarruf sağlıyorum. Bu gayretinize devam edin. Gençlerimizin, çocuklarımızın buna ihtiyacı vardır. Sizlerin gayreti devam ettikçe gözlerinizin içine baka baka söylüyorum. Desteğimiz her zaman devam edecektir. Kadınlarımız bizim başımızın tacıdır” açıklamasında bulundu.    

KADINLARIMIZ MUTLAKA OKUMALIDIR

Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk ise “Vatandaşımıza hayatı boyunca eğitim desteği verilmektedir. Burada alınan eğitim ile kendi ve ülke ekonomisine katkı verilmektedir. Projeler uygulanabilir ve sürdürülebilir olmalıdır. Sürdürülebilir kavramının çalışması çok önemlidir. Ülkemizin ve milletimizin gelişmesi için çalışıyoruz. Kadınlarımızın mutlaka okumalarını istiyoruz. Kaliteli ve iyi eğitim almalarını istiyoruz. Bizim kadınlarımız çalışkan ve üretkendir. Bu kursların açılmasında emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından hazırlanan eserler görücüye çıktı.

Kaynak: BÜLTEN

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30 May 2024 - 10:02 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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