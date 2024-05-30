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İsrail, Gazze'nin Mısır sınırını tamamen ele geçirdi

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İsrail ordusu Gazze Şeridi ile Mısır arasında 14 kilometre uzunluğundaki "Philadelphi Koridoru"nun operasyonel kontrolünü ele geçirdi. Bu işgal ile birlikte İsrail, Filistin topraklarının "tüm kara sınırları üzerinde" tam yetki sahibi olmuş oldu. Gazze Şeridi'nin güney ucundaki Mısır sınırı, Filistin topraklarında İsrail'in doğrudan kontrol etmediği tek kara sınırıydı.

İsrail, Gazze'nin Mısır sınırını tamamen ele geçirdi mask
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İsrail kuvvetlerinin Gazze Şeridi ile Mısır arasında sınırdaki tampon bölgenin kontrolünü ele geçirdiği ve böylece İsrail'e Filistin topraklarının tüm kara sınırı üzerinde etkili yetki verildiği belirtildi.

TÜM KARA SINIRLARI İSRAİL KONTROLÜNDE

İsrail ordusu, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tüm sınır ve tampon bölgenin kontrolü ele geçirilerek tam hakimiyet sağlandığını açıkladı. Açıklamada bununla birlikte İsrail'in, Filistin topraklarının "tüm kara sınırları üzerinde" tam yetki sahibi olduğu belirtildi.

REFAH SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın daha önce Gazze'de yerinden edilmiş 1,5 milyon insanın sığındığı şehre yönelik saldırılara son verilmesi yönündeki talimatına rağmen Refah'a yönelik ölümcül saldırılara devam ediyor.

PHILEDEPHI KORİDORU İŞGAL ALTINDA

İsrail ordusunun askeri baş sözcüsü Daniel Hagari, İsrail kuvvetlerinin Gazze Şeridi'nin Mısır sınırı boyunca uzanan 14 kilometre uzunluğundaki "Philadelphi Koridoru" üzerinde "operasyonel" kontrolü elde ettiğini duyurdu.

Hagari, "Philadelphi Koridoru, Hamas'ın Gazze Şeridi bölgesine silah kaçırmak için düzenli olarak kullandığı bir oksijen hattı görevi görüyordu" ifadelerini kullandı.

ORDU REFAH'IN MERKEZİNDE

Gazze Şeridi'nin güney ucundaki Mısır sınırı, Filistin topraklarında İsrail'in doğrudan kontrol etmediği tek kara sınırıydı.

Çarşamba günü erken saatlerde İsrail, Refah'a saldırı düzenlemek için tanklar gönderdi.

Adalet Divanı'nın şehre yönelik saldırın derhal durdurulması emrine rağmen ordu ilk kez salı günü Refah'ın merkezine ilerlemişti.

Refah sakinleri, İsrail tanklarının batıda Tel Al-Sultan'a, merkezde Yibna ve Şabura yakınlarına ilerlediğini, ardından diğer saldırılarda olduğu gibi yerinde durmak yerine Mısır sınırındaki tampon bölgeye doğru çekildiğini söyledi.

REFAH SINIR KAPISI VE YARDIM GEÇİŞİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, kuşatma altındaki Gazze'deki hastaların tedavi yetersizliğinden ölmekte olduğunu söyleyerek, ABD'yi İsrail'e Refah sınır kapısını yardım için açması konusunda baskı yapmaya çağırdı.

SAVAŞ SONRASI PLANI ÇAĞRISI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze için savaş sonrası bir plan hazırlaması gerektiğini, aksi takdirde kanunsuzluk, kaos ve Hamas'ın bölgeye geri dönmesi riskini göze alması gerektiğini söyledi.

İsrail'in Gazze saldırılarından 36 binden fazla Filistinli öldürüldü.

# İsrail

30 May 2024 - 10:16 - Dünya --- Okunma

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