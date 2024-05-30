Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

İhracat rakamları açıklandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'nin ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artışla 19 milyar 254 milyon dolar, ithalatı yüzde 4 yükselerek 29 milyar 117 milyon dolar oldu.

İhracat rakamları açıklandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'nin ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 19 milyar 254 milyon dolar, ithalatı yüzde 4 yükselişle 29 milyar 117 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,1 yükselerek 19 milyar 254 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4 artışla 29 milyar 117 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 yükselişle 9 milyar 863 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Nisan 2023'te yüzde 68,8 iken geçen ay yüzde 66,1'e geriledi.

Ocak-nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı

Ocak-nisan döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artışla 82 milyar 839 milyon dolar, ithalat yüzde 9 azalarak 113 milyar 81 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,5 azalışla 43 milyar 539 milyon dolardan 30 milyar 243 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Nisan 2023 döneminde yüzde 64,9 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 73,3'e yükseldi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, nisanda yüzde 3,9 azalarak 17 milyar 985 milyon dolardan 17 milyar 291 milyon dolara geriledi. Nisanda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, yüzde 2,3 yükselişle 21 milyar 855 milyon dolardan 22 milyar 354 milyon dolara ulaştı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı nisanda 5 milyar 62 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 0,5 azalışla 39 milyar 645 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,4 olarak belirlendi.

Kaynak: AA

# Türkiye, ihracat, Türkiye İstatistik Kurumu

30 May 2024 - 10:36 - Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.729.001 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ÖZÜER MOBİLYA SATIŞ PERSONELLERİ ARIYOR

ÖZÜER MOBİLYA AVM’de görevlendirilmek üzere, Mobilya satışında çalışacak tecrübeli-tecrübesiz Bay -Bayan SATIŞ PERSONELLERİ alınacaktır. Maas +prim...

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Kartepe/Arslanbey de palet imalatı yapmakta olan fabrikamızda çalıştırılmak üzere a şağıdaki kriterlere uygun erkek PERSONEL arayışımız bulunmaktadır...

KASİYER VE REYON GÖREVLİSİ ARANIYOR

41 GROSS MARKET Alikahya şubemizde çalışacak bay/bayan KASİYER VE REYON GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0536 669 96 80

KARTEPE YEMEK GIDA TEKNİKERİ ARIYOR

Caterıng şirketimizde  çalıştırılmak üzere , GIDA TEKNİKERİ alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

KARTEPE YEMEK, SERVİS ELEMANI ARIYOR

Yemek dağıtımı yaptığımız Faraero fabrikamıza 3 vardiya çalışacak SERVİS ELEMANI aramaktayız.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK BAY İŞÇİ ARANIYOR

Köseköy’de ki firmamıza VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK BAY İŞÇİ alınacaktır. Başlangıç ücreti : 25.000 TL Net + Yemek + Prim + Servis 2 ADET BAYRAM İKRAMİY...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL