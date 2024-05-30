Taksici cinayetinin sanığı kendini böyle savundu: "Benimle üst perdeden konuştu, çok sinirlendim"

Olay, 14 Ekim 2023'de 4 Temmuz Mahallesi 101. Cadde'de meydana geldi. 41 T 6018 plakalı taksiye müşteri gibi binen ve tabancasını çıkartan Mustafa G. (38), sürücü Murat Karaca'yı (42) kardeşine neden tokat attığını sorarak, silahla tehdit etti. Karaca'nın tokat atmadığını söylemesine rağmen ikna olmayan Mustafa G., tabancayı almak için hamle yapan şoföre 8 kez ateş etti. Karaca'ya 7 mermi isabet ederken, yokuştan kayan taksi ise pikap ile kamyonete çarparak durabildi. Murat Karaca olay yerinde hayatını kaybetti, kaçan Mustafa G. ise kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan zanlı, ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa G'nin, 2 Haziran 2016'da tartıştığı Müjdat Kocabaş'ı bıçaklayarak öldürdüğü ve pandemi sürecinde şartlı tahliye ile 2020'de cezaevinden çıktığı öğrenildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Cinayetten dakikalar önce ikili arasındaki diyalog araç içi kamerasına yansıdı. Taksiye binen Mustafa G'nin, "Kemal'e niye yanlış yaptın?" dediği ve tabancasını çıkardığı, şaşıran Murat Karaca'nın "Kemal benim kardeşim. Ben mi tokat attım?" şeklinde cevap verdiği duyuldu. Mustafa G'nin, "Gidelim yanına bakalım kardeşin mi? Adam kardeşine tokat atar mı?" ithamı üzerine Murat Karaca'nın taksiyi durduğu, Mustafa G'nin, "Devam et kafana sıktırma, yürümezsen kafana sıkacağım 3 dakikan var. Benim için fark etmez orası, burası" diyerek tehdit ettiği, bunun üzerine taksiyi hareket ettiren Murat Karaca'nın "Ben Niyazi amcanın ekmeğini yemiş adamım" ifadelerini kullandığı görüldü. Mustafa G'nin ise "Ekmeğini yediğin adamın oğluna niye tokat atıyorsun o zaman, ayıp değil mi? Sana abi dedik yola çıktık, adama karısının yanında niye tokat atıyorsun?" şeklinde soru yönelttiği anlar da araç içi kamerasında yer aldı.

"TELEFONA HERHANGİ BİR ŞEYE BAKARSAN SIKACAĞIM KAFANA"

Görüntünün devamında, Murat Karaca'nın telefonunun çaldığı, bunun üzerine Mustafa G'nin "Telefona, herhangi bir şeye bakarsan sıkacağım kafana. Bak yazık olur sana" diyerek tehdit ettiği ve ısrarla "Sen hayırdır ya? Biz sana abi diyoruz sen bizim kardeşimize tokat atıyorsun, kime güveneceğiz biz?" şeklinde konuştuğu, Murat Karaca'nın ise "Ben sana yanlış yapacak adam mıyım?" dediği duyuldu. Aynı zamanda görüntüde, Murat Karaca'nın arka koltuktaki Mustafa G'nin elinden tabancayı hamle yaptığı esnada çok sayıda kurşunun hedefi olduğu anlar da kaydedildi.

VÜCUDUNDA 14 MERMİ GİRİŞ ÇIKIŞ İZİ VAR

Murat Karaca'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamedeki otopsi raporunda, Murat Karaca'nın vücudunda 14 mermi giriş çıkışı olduğu bilgisi yer aldı.

"BEN HERKESLE VEDALAŞTIM, SENİN YERİNDE OLSAM ALLAH'TAN AF DİLERİM"

İddianamede tanıkların olay tarihinde alınan ifadelerine de yer verildi. Sanık Mustafa G'nin kız arkadaşı N.Ş. emniyetteki ifadesinde, sanık ile 3 yıldır tanıştıklarını belirterek, cezaevine girdikten sonra ayrıldıklarını ancak zaman zaman yine görüşmeye devam ettiklerini söyledi.

Olay günü Mustafa G'nin gerin tavırlar sergilediğini anlatan N.Ş., "Beraber çorba içmeye gittiğimizde Mustafa taksi durağının önünde duran taksicilere 'Murat geldi mi?' diye sorduğunda Mustafa'nın belinde tabanca gördüm. Mustafa o gün bana sürekli ters davrandı. Telefonla konuştuktan sonra zorla benim telefonumu aldı. Kavga etmemek için bir şey demedim. Çorba içtikten sonra cadde üzerinde yürürken Mustafa durduk yere 'Ben herkesle vedalaştım, senin yerinde olsam Allah'tan af dilerim' şeklinde konuştu. Mustafa'nın pasajda tuvalete gitmesini fırsat bilerek, kendisinden de korktuğum için araca binip eve gittim. Daha sonra Mustafa'da bulunan telefon numaramı arayarak, kendisi ile yüz yüze gelmek istemediğim için telefonumu bir yere bırakmasını istedim. Bir süre sonra manav beni arayarak kendisine 2 telefon bırakıldığını söyledi. Haberlerde M.G. isimli şahsın bir taksiciyi öldürdüğünü görünce Mustafa'nın bu eylemi gerçekleştirdiğini düşünerek 155'i arayarak ihbar ettim ve korktuğum için evden hiç çıkmadım" dedi.

"MUSTAFA, MURAT'IN 2014'DE BANA TOKAT ATTIĞINI BİLİYORDU"

Mustafa G'nin kardeşi Kemal G., sanığın alkol ve uyuşturucu kullandığını ifade ederek, "Abim 2016'da kasten öldürme suçundan cezaevine girdi ve 2020'de covid virüsünden dolayı tahliye oldu. Murat Karaca ise uzaktan akrabamız olur, kendisi ile aramızda husumet yoktur. 2014 yılında Murat ile motosiklet alışverişi sebebiyle küçük çaplı tartışmamız oldu. Tartışma neticesinde Murat bana tokat attı. Mustafa, Murat'ın 2014 tarihinde bana tokat attığını biliyordu ancak o tarihlerde herhangi kavga konusu olmadı. Olay büyümeden kapandı" şeklinde konuştu.

"ÖZELLİKLE MURAT'I ÇAĞIRDI"

Murat Karaca ile aynı taksi durağında çalışan ve tanık sıfatıyla ifade veren Kadri V. de, "Olay tarihinde Murat dinlenmek amacıyla yedek şoför çağırdı. Daha sonra tanımadığım ve adının sonradan Mustafa olduğunu öğrendiğim şahıs gelerek Murat'a, taksi lazım olduğunu söyledi. Murat, aracı yedek şoföre verdiğini söylemesine rağmen Mustafa, Murat'a; 'Hayır sen gel' dedi. Murat bu duruma itiraz etmedi ve araca binerek duraktan ayrıldılar" ifadelerini kullandı.

"TANIMADIĞIM KİŞİLERİN ARABASINA BİNMEK İSTEMEDİM"

Sanık Mustafa G. ise savcılıkta verdiği ifadesinde, inşaat işçisi olarak çalıştığını ve 2016'da işlediği kasten öldürme suçunda cezaevine girdiğini söyledi. Cinayet işlediği için husumetlilerinden korunmak için tabanca taşıdığını dile getiren Mustafa G., "Olay tarihinde işten çıktıktan sonra eve giderek 2 bira içtim ama herhangi bir sarhoşluğum veya yorgunluğum olmadı. Daha sonra kız arkadaşım ile buluştum. Kız arkadaşımın telefonunu bir şey bakmak üzere yanıma aldım. Daha sonra tuvalet ihtiyacım için pasaj içerisinde bulunan tuvaletlere gittim. Tuvaletten çıkınca kız arkadaşımı göremedim. Kendisiyle eve gitmek üzere anlaştığımız için kız arkadaşımın da taksi durağına gittiğini düşündüm. Taksi durağına gidince uzaktan akrabam olan Murat'ı gördüm. Her ne kadar sıra Murat'ta olmasa da kendisini tanıdığım için maddi olarak da daha uygun götüreceğini düşünerek Murat ile gitmek istedim. Hatta Murat'ın vardiyasının bittiğini, aracı değişim için yedek şoföre vereceğini söyledi ama ben kendisi ile gitmek istedim. Bunu söylememin asıl amacı daha önceki yaşadığım olaydan dolayı bilmediğim ve tanımadığım kişilerin arabasına binmek istemedim" dedi.

"BENİMLE ÜST PERDEDEN KONUŞTU"

Murat Karaca'dan kendisini eve götürmesini istediğini kaydeden Mustafa G., "Taksiye binince Murat'a beni eve götürmesini istedim ve 'Naber abi. Kemal'e niye yanlış yaptın?' diye sordum. Murat benimle üst perdeden konuştu, bunun üzerine çok sinirlendim. Hakaret içeren bazı söylemleri karşılıklı kullandık. Murat arabayı ilk olarak duraksadığında benden çekindiğini düşündüm. Olay esnasında Murat duraksayınca 'Yürür müsün, yürümezsen kafana sıkacağım' dediğimi hatırlıyorum. O esnada elimde silah yoktu ancak Murat'ı korkutmak amacıyla söyledim. Kardeşime neden tokat attığını, bunun doğru bir şey olmadığını, akraba olduğumuzu söyledim. Kardeşime yanlış yaptığını, tokat attığını, yetim insana vurduğunu söyledim. 'Kafana sıkarım' lafımı Murat'ı korkutmak amacıyla söyledim, aklımda ateş etmek ve şahsı öldürmek gibi planınım yoktu. Araçla seyir halindeyken Murat'ın cep telefonu çaldı. Telefonu açmamasını, 'Telefona bakarsan kafana sıkarım' şeklinde söylemim oldu. Bunu söylememin amacı denetimli serbestliğim olduğu için üzerimdeki ruhsatsız tabancayla yakalanıp ceza almaktan korktum. Bu esnada da Murat'ı öldürmek gibi bir amacım yoktu sadece kendisini korkutmak istedim" diye konuştu.

"MURAT SİLAHI ELİMDEN ALMAYA ÇALIŞTIĞI SIRADA ATEŞ ALDI"

Mustafa G., savunmasına şöyle devam etti:

"Murat el frenini çekerek sol kapı cebine doğru yöneldi. Daha sonra üzerime doğru gelince elimde bulunan silahla kontrolsüz şekilde ateş ettim. Murat'ın olay esnasında eline ne aldığını görmedim. Murat bana hamle yaptığı sırada zarar göreceğimi düşündüm. Hatırladığım kadarıyla 3 kere ateş ettim. Olay yeri inceleme tutanağında 8 kere ateş edildiği belirtilmiş ise de olayın heyecanı ve stresiyle kaç kere ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Murat'ın ön koltukların arasından bana doğru hamle yapmasıyla ben de koltukların arasına doğru kendisini korkutmak amacıyla ateş ettim. Murat'ın yanıma doğru hareketsiz düşmesiyle ateş etmeyi sonlandırdım ve kaçtım. Polis memurlarının ikametimin etrafında araştırma yaptıklarını görünce teslim oldum. Araç içerisindeyken her ne kadar Murat'a, 'Kafana sıkarım' şeklinde söylemlerim olduysa da korkutmak amacıyla söyledim. Murat'ı öldürmek gibi planım ve düşüncem olmadı. Araç durduğu sırada Murat'ın bana doğru hamle yapması üzerine zarar göreceğini düşünerek elimde bulunan silah ile ateş ettim. Murat silahı elimden almaya çalıştığı sırada ateş aldı. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım. Suçu istemeden işlemek durumunda kaldım. Olay sırasında alkol ve uyuşturucu madde etkisinde değildim"

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

İddianamede sanığın, Karaca'yı zorla alıkoyup, tabanca ile defalarca ateş ederek ölümüne sebep olduğu, bu sebeple "tasarlayarak kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "6136 sayılı yasaya aykırılık" suçlarını işlediği belirtilerek; ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

Kaynak: İHA