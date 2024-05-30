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Büyükakın: Seymen Millet Bahçesi harika olacak

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Başkan Büyükakın, Türkiye’nin en büyük millet bahçesi olma özelliğine sahip, en güzel doğa manzaralı Seymen Millet Bahçesinin 1. Etabını inceledi

Büyükakın: Seymen Millet Bahçesi harika olacak mask
Büyükakın: Seymen Millet Bahçesi harika olacak
Büyükakın: Seymen Millet Bahçesi harika olacak
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele’de 787 bin m² alan üzerine inşa edilen, Türkiye’nin en büyük millet bahçesi olma özelliğine sahip ve en güzel doğa manzaralı Seymen Millet Bahçesinin 1. etabında bir inceleme gerçekleştirdi. “Böylesine güzel bir projeyi Başiskele halkıyla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz” diyen Başkan Büyükakın, “Gençlerimizin yoğun ilgi göstereceği bir kütüphaneyle donatacağımız bu yeni cennet köşe, doğayla iç içe huzurlu vakit geçirmek için ideal bir ortam sunacak” açıklamasını yaptı. “Harika bir yer olacak” diyerek proje tamamlandığında daha yeşil Kocaeli için önemli bir adım atılacağının altını çizen Başkan Büyükakın, “Kocaeli'mize kazandıracağımız yeni millet bahçemiz daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kocaeli için attığımız önemli bir adımdır” dedi.

 

Büyükakın: Seymen Millet Bahçesi harika olacak

“KOCAELİ’NİN VİZYONUNA ÖNEMLİ BİR KATKI”

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Haydar Bulut, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve teknik ekiplerin yer aldığı incelemede, proje içerisinde dört kilometre yürüyüş yolu ve 1.200 metre bisiklet yolu, otopark ve bisiklet parkının yanı sıra futbol, basketbol, voleybol sahaları ile tenis kortlarının yapılacağı ifade edildi. Projede 5.200 metrekare piknik alanı ile

3 bin metrekare çim tepe yapılacağını da dile getiren Başkan Büyükakın, “Şehirlerimiz, insanlarımızın hayatlarını sürdürdüğü, çocuklarımızın büyüdüğü, geleceğimizin şekillendiği yerlerdir. Bu nedenle şehirlerimizin yeşil alanlarla, parklarla, bahçelerle dolu olması son derece önemlidir. Bugün incelediğimiz millet bahçemiz, Kocaeli’nin bu vizyonuna önemli bir katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

 

Büyükakın: Seymen Millet Bahçesi harika olacak

“HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞUDUR”

Millet bahçeleri; sadece bir dinlenme alanı değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam için yürüyüş yolları, spor alanları, çocuklar için oyun parkları ve doğayla iç içe huzurlu bir ortam sunan bir yaşam merkezi olmasıyla vatandaşların takdirini kazanıyor. “Halkımızın doğayla baş başa kalabileceği, aileleriyle keyifli vakit geçirebileceği bir alan oluşturmayı hedefledik” diyen Başkan Büyükakın, “Millet bahçemiz, aynı zamanda çevre bilincinin gelişmesine de katkı sağlayacak. Yeşil alanlarımızın korunması ve artırılması, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu bahçe; çocuklarımıza doğayı sevdirecek, çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacaktır” dedi.

 

Büyükakın: Seymen Millet Bahçesi harika olacak

“İNSANIMIZ YEŞİLİN VE DOĞANIN KEYFİNİ ÇIKARSIN”

“Bu projede emeği geçen herkese, başta belediye çalışanlarımız olmak üzere, tüm katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” diyen Başkan Büyükakın, “Hep birlikte, daha yeşil bir Kocaeli için çalışmaya devam edeceğiz. Bu millet bahçesinin, tüm Kocaelililer için huzur ve mutluluk dolu anılara ev sahipliği yapmasını diliyorum. İnsanımızın, yeşilin ve doğanın keyfini çıkarmasını istiyoruz. Bu güzel millet bahçemiz buna olanak sağlayacak.  Gelecek nesillere daha yeşil, daha yaşanabilir bir Kocaeli bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Büyükakın: Seymen Millet Bahçesi harika olacak
Büyükakın: Seymen Millet Bahçesi harika olacak
Büyükakın: Seymen Millet Bahçesi harika olacak

Kaynak: Bülten

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30 May 2024 - 10:42 Kocaeli/ Başiskele- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

İzmitli - Yeniköy deki kimyasal fabrikalar gece 02 de zehirli gaz veriyor. Bu fabrikalar kaldirilmali. 24 saat denetlenmeli. Bolgdeki tüm canlılar tehlike altında. Kanser vakaları artabilir. Sebze ve meyva yetişmiyor. Hayvanlar bile hasta

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Mayıs 13:43
01

Emin - Süper bir proje çok beğendim umarım en güzeli olur ve ulaşımı da rahat olur hastane de yapılacakmış çok mutlu oldum Allah razı olsun başkanımızdan

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 30 Mayıs 12:51

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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