Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Büyükakın: “Birlikte alın teri dökmeye devam edeceğiz”

ABONE OL Google News Sayfamız

Başkan Büyükakın, Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal ve Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı Başkanı İsa Bozkurt ile yönetimlerini makamında konuk etti.

Büyükakın: “Birlikte alın teri dökmeye devam edeceğiz” mask
Büyükakın: “Birlikte alın teri dökmeye devam edeceğiz”
Büyükakın: “Birlikte alın teri dökmeye devam edeceğiz”
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Toplumsal bilinci ve dayanışma ruhunu güçlendirmede çok önemli misyona sahip vakıf ve derneklerle buluşmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal ve Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı Başkanı İsa Bozkurt ile yönetimlerini makamında konuk etti. Yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri için kalpten teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Hep birlikte, el ele vererek daha güzel yarınlara yürüyeceğimize inanıyorum. Şehrimizin her köşesinden yoğun bir program dahilinde hemşeri derneklerimizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. El ele, gönül birliğiyle çalışmaya ve alın teri dökmeye devam edeceğiz” vurgusu yaptı.

 

Büyükakın: “Birlikte alın teri dökmeye devam edeceğiz”

“DAYANIŞMA VE PAYLAŞMA RUHUNU DA YANSITIR”

Tarihimizin ve kültürümüzün derinliklerinde kök salmış önemli bir kavram olan vakıf medeniyetinin konuşulduğu buluşmalarda, “ Türkiye, gerçekten de bir vakıf medeniyetidir” vurgusu yapan Başkan Büyükakın, “Bu söz, sadece tarihi bir gerçeği ifade etmekle kalmaz, aynı zamanda toplumumuzun özündeki yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ruhunu da yansıtır. İşte şehrimizdeki vakıflarımız tamda bu görevi ifa etmek için çalışıyor. Şunu çok iyi biliyoruz ki Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kadar uzanan bu medeniyet anlayışında, vakıflar toplumsal hayatın her alanında aktif bir rol oynamıştır. Eğitimden sağlığa, sosyal yardımlardan kültürel mirasın korunmasına kadar birçok alanda vakıfların izlerini görmek mümkündür. Şehrimizdeki vakıflarımızın da bu gibi izlerle geleceğe yürümesi bizleri çok mutlu ediyor” ifadelerini sarf etti.

 

Büyükakın: “Birlikte alın teri dökmeye devam edeceğiz”

YARDIMLAŞMA DA KONUŞULDU

Vakıf medeniyetinin, aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma kültürünün somut bir göstergesi olduğunun da değerlendirildiği buluşmalarda, her bir vakfın toplumun ihtiyaçlarına cevap verme, kültürel mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonunu üstlendiğini de vurgusu yapıldı. Yardımlaşma başlığının da konuşulduğu görüşmelerde, dayanışma ruhunu canlı tutması ve toplumsal barışı pekiştirmesinde vakıfların önemine değinildi. Ziyaretler yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: Bülten

# başkan, HER, yönetim, Kocaeli, sosyal, ifade, Büyükşehir, Türkiye

30 May 2024 - 10:45 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.729.001 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ÖZÜER MOBİLYA SATIŞ PERSONELLERİ ARIYOR

ÖZÜER MOBİLYA AVM’de görevlendirilmek üzere, Mobilya satışında çalışacak tecrübeli-tecrübesiz Bay -Bayan SATIŞ PERSONELLERİ alınacaktır. Maas +prim...

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Kartepe/Arslanbey de palet imalatı yapmakta olan fabrikamızda çalıştırılmak üzere a şağıdaki kriterlere uygun erkek PERSONEL arayışımız bulunmaktadır...

KASİYER VE REYON GÖREVLİSİ ARANIYOR

41 GROSS MARKET Alikahya şubemizde çalışacak bay/bayan KASİYER VE REYON GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0536 669 96 80

KARTEPE YEMEK GIDA TEKNİKERİ ARIYOR

Caterıng şirketimizde  çalıştırılmak üzere , GIDA TEKNİKERİ alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

KARTEPE YEMEK, SERVİS ELEMANI ARIYOR

Yemek dağıtımı yaptığımız Faraero fabrikamıza 3 vardiya çalışacak SERVİS ELEMANI aramaktayız.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK BAY İŞÇİ ARANIYOR

Köseköy’de ki firmamıza VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK BAY İŞÇİ alınacaktır. Başlangıç ücreti : 25.000 TL Net + Yemek + Prim + Servis 2 ADET BAYRAM İKRAMİY...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL