Büyükakın: “Birlikte alın teri dökmeye devam edeceğiz”

Toplumsal bilinci ve dayanışma ruhunu güçlendirmede çok önemli misyona sahip vakıf ve derneklerle buluşmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal ve Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı Başkanı İsa Bozkurt ile yönetimlerini makamında konuk etti. Yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri için kalpten teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Hep birlikte, el ele vererek daha güzel yarınlara yürüyeceğimize inanıyorum. Şehrimizin her köşesinden yoğun bir program dahilinde hemşeri derneklerimizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. El ele, gönül birliğiyle çalışmaya ve alın teri dökmeye devam edeceğiz” vurgusu yaptı.

“DAYANIŞMA VE PAYLAŞMA RUHUNU DA YANSITIR”

Tarihimizin ve kültürümüzün derinliklerinde kök salmış önemli bir kavram olan vakıf medeniyetinin konuşulduğu buluşmalarda, “ Türkiye, gerçekten de bir vakıf medeniyetidir” vurgusu yapan Başkan Büyükakın, “Bu söz, sadece tarihi bir gerçeği ifade etmekle kalmaz, aynı zamanda toplumumuzun özündeki yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ruhunu da yansıtır. İşte şehrimizdeki vakıflarımız tamda bu görevi ifa etmek için çalışıyor. Şunu çok iyi biliyoruz ki Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kadar uzanan bu medeniyet anlayışında, vakıflar toplumsal hayatın her alanında aktif bir rol oynamıştır. Eğitimden sağlığa, sosyal yardımlardan kültürel mirasın korunmasına kadar birçok alanda vakıfların izlerini görmek mümkündür. Şehrimizdeki vakıflarımızın da bu gibi izlerle geleceğe yürümesi bizleri çok mutlu ediyor” ifadelerini sarf etti.

YARDIMLAŞMA DA KONUŞULDU

Vakıf medeniyetinin, aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma kültürünün somut bir göstergesi olduğunun da değerlendirildiği buluşmalarda, her bir vakfın toplumun ihtiyaçlarına cevap verme, kültürel mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonunu üstlendiğini de vurgusu yapıldı. Yardımlaşma başlığının da konuşulduğu görüşmelerde, dayanışma ruhunu canlı tutması ve toplumsal barışı pekiştirmesinde vakıfların önemine değinildi. Ziyaretler yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: Bülten