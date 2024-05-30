Körfez’de tır parklanmalarına geçit yok

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin bir çok noktasında vatandaşların huzuru ve kamu düzeninin sağlanması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçe genelinde trafik akışının aksamaması için denetimler trafik polisleriyle birlikte yürüyülen ortak çalışmalar ile gerçekleştirilirken, tır parkları yerine mahalle içlerine ve yol kenarlarına park edilen tır ve kamyonlara da cezai işlem uygulanıyor.
TAVİZ VERİLMİYOR
Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, park yasağının olduğu, can güvenliğini tehlikeye atan kamyon ve tırlara yönelik denetimlerle halkın güvenliğini sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Ekipler ayrıca tırları tır parkına yönlendirdiklerini belirterek, şoförler için tır parkında servis imkanı da sunduklarını belirtti.
Kaynak: Bülten
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Afrasyab41 - Allah razı olsun özelikle mahalle aralarına tır girişlerişlerinede izin verilmesin.Fatih mahallesi Akşemsettin Caddesi tır geçiş güzergahı oldu.Umarım Derince geçişi bir an önce yapılır ve tırların şehir içi trafiğe de girmesi yasaklanır.
Kartepe41 - Aynı işlem Kartepe Ataevler Mahallesi’nde de yapılırsa harika olur.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.