Körfez’de tır parklanmalarına geçit yok

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin bir çok noktasında vatandaşların huzuru ve kamu düzeninin sağlanması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçe genelinde trafik akışının aksamaması için denetimler trafik polisleriyle birlikte yürüyülen ortak çalışmalar ile gerçekleştirilirken, tır parkları yerine mahalle içlerine ve yol kenarlarına park edilen tır ve kamyonlara da cezai işlem uygulanıyor.

TAVİZ VERİLMİYOR

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, park yasağının olduğu, can güvenliğini tehlikeye atan kamyon ve tırlara yönelik denetimlerle halkın güvenliğini sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Ekipler ayrıca tırları tır parkına yönlendirdiklerini belirterek, şoförler için tır parkında servis imkanı da sunduklarını belirtti.

Kaynak: Bülten