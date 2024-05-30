Körfez’de yol bakım çalışmaları sürüyor

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen noktalarda bakım ve onarım çalışmasını sürdürüyor. Ekipler son olarak Yarımca bölgesi Atalar Mahallesi’nde ve Hereke bölgesinde yol bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Başkan Şener Söğüt de çalışmaları yerinde inceledi.

ARTIK DAHA KONFORLU

Körfez Belediyesi'nin çalışmaları, sadece şehir merkezini değil, mahalleleri de kapsayarak, şehir genelinde çalışmalar yapılması planlanıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda vatandaşların günlük yaşamlarını daha rahat bir ortamda sürdürmelerini sağlamak ve kalitelerini artırmak amaçlanıyor.

Kaynak: Bülten