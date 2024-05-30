Büyük kan bağışı kampanyası: Kan veren kazanacak

Başiskele Kaymakamlığı, Başiskele Belediyesi ve Kızılay Başiskele Şubesi iş birliğiyle ilçede büyük kan bağışı kampanyası yürütülecek. Kızılay Başiskele Şubesi Başkanı Oğuzhan Keleş'i misafir eden Belediye Başkanı Yasin Özlü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kan bağışı kampanyasına destek istedi. "Haydi Başiskele Hedef 1041 Ünite Kan" kampanyası kapsamında çekilişler de düzenlenecek. Çekiliş kapsamında 41 Kocaelispor forması, 30 adet 500 TL'lik akaryakıt çeki, 10 futbol topu, 20 adet 500 TL’lik market alışveriş çeki, 10 kişiye ailesiyle beraber Başiskele Belediyesi Sosyal Tesisleri Antik Köfte ve Restoran’da bir öğün yemek fişi, 10 kişiye ailesiyle beraber Lastik-İş Kafe’de bir öğün kahvaltı fişi, 10 adet 500 TL'lik kırtasiye hediye çeki verilecek.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.