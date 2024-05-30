Gelin 14 damat 13 yaşında! Polis düğünü bastı, aile 'söz yapıyoruz' dedi

Olay İzmit Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri sokak üzerinde yapılan bir düğünde küçük yaşta çocukların evlendirildiği ihbarını aldı. Sokağa gelen ekipler düğün hazırlığı yapıldığını gördü.
GELİN 14, DAMAT 13 YAŞINDA
Aynı alanda üzerinde gelinlik ve takı bulunan kız çocuğu ile damatlık bulunan erkek çocuğu olduğu belirlendi. Polis ekipleri gelinlik giyen 14 yaşındaki E.F. ve damatlık giyen 13 yaşındaki S.S.’yi ve çocukların ailelerini düğünden alarak karakola götürdü. Gözaltına alınan 2 çocuğun ailesi ifadelerinde düğün değil söz yaptıklarını söyledi.
SÖZ YAPIYORUZ DEDİLER SERBEST KALDILAR
İfadeleri alınan 2 çocuk da ailelerini doğrulayarak aileler arasında söz kestiklerini bu sebeple de takı takıldığını söyledi. Çocukların babaları M.S. ve H.F. hakkında Aile Yükümlülüğü İhlalden işlem başlatıldı. ifadeleri alınan M.S. ve H.F. savcı talimatı ile karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Devrimci Genç - İşte izmitin yobazlığı, cahilliği.. daha ne kadar yozlaşılacak?? belirli mahallelere el atılmalı.. o yaşta söz mü yapılır? söz yapıyoruz diye serbest bırakılmışlar al işte.. en kısa zamanda gerçekleştirirler merak etmeyin, siz işlem başlatsanız ne olur?? yok yok doğurganlık yaşı getirilmeli köpeklerle uğraşacağınıza insanlığı kısırlaştırın.!!
El Roman Son - Haber doğru yıl 2024.. kimi özgürlük hak hukuk nidaları kimileri adet gelenek görenek maddiyat ve SEVMİŞLER diye banane uydurur ok.. Kanunun açıklarını kestirme yollarını yırtmayı girip çıkmayı hatta hakim savcı müvaşir hepsi ile aile gibi karşı karşıya gelmiş kişiler Allahtan Korkmaz Kula saygı duymaz
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.