Gelin 14 damat 13 yaşında! Polis düğünü bastı, aile 'söz yapıyoruz' dedi



Olay İzmit Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri sokak üzerinde yapılan bir düğünde küçük yaşta çocukların evlendirildiği ihbarını aldı. Sokağa gelen ekipler düğün hazırlığı yapıldığını gördü.

GELİN 14, DAMAT 13 YAŞINDA

Aynı alanda üzerinde gelinlik ve takı bulunan kız çocuğu ile damatlık bulunan erkek çocuğu olduğu belirlendi. Polis ekipleri gelinlik giyen 14 yaşındaki E.F. ve damatlık giyen 13 yaşındaki S.S.’yi ve çocukların ailelerini düğünden alarak karakola götürdü. Gözaltına alınan 2 çocuğun ailesi ifadelerinde düğün değil söz yaptıklarını söyledi.

SÖZ YAPIYORUZ DEDİLER SERBEST KALDILAR

İfadeleri alınan 2 çocuk da ailelerini doğrulayarak aileler arasında söz kestiklerini bu sebeple de takı takıldığını söyledi. Çocukların babaları M.S. ve H.F. hakkında Aile Yükümlülüğü İhlalden işlem başlatıldı. ifadeleri alınan M.S. ve H.F. savcı talimatı ile karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı



