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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
30 May 2024 - 13:14- Türkiye G:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye "Teröristan" kurulmasına izin vermeyecektir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes-2024 Tatbikatı'nda Suriye'de yasadışı seçim çağrısına sert tepki göstererek "Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir teröristan kurmasına asla izin vermeyecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye "Teröristan" kurulmasına izin vermeyecektir mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes-2024 Tatbikatı'na katıldı. 

Terör örgütlerine yönelik sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir teröristan kurmasına asla izin vermeyeceklerini dile getirdi. 

"Oldubittiler karşısında daha evvel ne yapılması gerekiyorsa yaptık, aynı durumla karşılaşmamız halinde harekete geçmekten çekinmeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da vardı. 

"11 BİN ASKERİ PERSONEL KATILDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bu yılki tatbikatımıza 45 farklı ülkeden 2 bine yakın dost, personel katılıyor. 2 yıl önce gerçekleştirdiğimiz tatbikata katılan ülke sayısı 32. Tatbikata olan ilgi arttı. Toplam 11 bin askeri personelin katılımıyla destek veren herkese çok teşekkür ediyorum.

Envantere yeni giren yerli ve milli sistemleri tatbikatta kullanma fırsatı buluyoruz. 33 farklı silah, araç ve sistemin ilk denemesini yapacağız.

Tatbikatta hiçbir ülke hedef alınmıyor. Tatbikatımız barışı desteklemek harekatına dayalı jenerik bir senaryoyla icra ediliyor. Siber savunmada ve siber güvenlik başlıklarında farkındalığın gelişmesine katkı yapacağı kanaatindeyim.

Savunma sanayii alanında sahip olduğumuz yetenekleri dost ve müttefik ülkelerle paylaşmaktan mutluluk duyduk. Savunma sanayii ürünleri sergisinde yer alan silahlar ve araçlar ülkemizin ulaştığı noktayı ortaya koymaktadır.

Türkiye'nin çıkarlarına saygı duyan, bizimle işbirliğini geliştirmek isteyen herkesle diyaloğa, temasa, bağlarımızı kuvvetlendirmeye hazırız. Son dönemde dostlarımızın sayısını çoğaltmak amacıyla pek çok önemli adım attık. İnşallah yeni açılımlarla yolumuza devam edeceğiz.

Geçen yıl 185 ülkeye 230 çeşit ürün ihraç ederek 5,5 milyar dolar ihracata ulaştık, 10 milyar 240 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladık.

Kimsenin toprağında ve egemenlik haklarında gözümüz yok. Samimiyetle uzatılan eli havada bırakmayız.  

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Türkiye, küresel gelişmelerin uzağında yer alan bir ülke değildir. Şu an dünyadaki çatışmaların, siyasi krizlerin en yoğun olduğu coğrafyada bulunuyoruz. Karadeniz'den komşularımız olan Rusya-Ukrayna arasında olan savaş 3. yılına girdi. Adil bir barışı tesis etmeyi amaçlayan çalışmalarımız savaş lobileir tarafından engellendi. Bölgemize ve dünyaya ekonomik maliyeti günden günden artan bu savaşın ne zaman sone ereceğini kimse bilmiyor.

SURİYE'DE YASADIŞI SEÇİM ÇAĞRISI

Suriye'de halen kaos ve istikrarsızlık hakim. 

Terör örgütünün, halk oylaması bahanesiyle ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik mütecaviz eylemlerini yakından takip ediyoruz. Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir teröristan kurmasına asla izin vermeyecektir. DAEŞ üzerinden ne yapılmak istendiğini, bölgemizde nasıl bir oyun oynandığını çok iyi biliyoruz. Biz bu hokkabazlıklara kanmayız, prim vermeyiz.

Söz konusu ülkemizin toprak bütünlüğü ve milletimizin güvenliği olunca kimseyi dinlemeyiz, hiçbir tehdide boyun eğmeyiz. Oldubittiler karşısında daha evvel ne yapılması gerekiyorsa yaptık, aynı durumla karşılaşmamız halinde harekete geçmekten çekinmeyiz.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

7 Ekim'den beri 36 binden fazla masum insan katledildi. 2,3 milyon insan göçe zorlandı. Gazze yaklaşık 8 ay içinde devasa bir harabeye döndü.

Önceki gün mülteci kampına düzenlenen hava saldırısı artık insanlığın bittiği noktaydı. Savaşın da bir hukuku, sınırı ve ahlakı vardır. İsrail'in zulmü karşısında tarihin doğru tarafında yer alarak Filistin'i tanıyan ülkelere teşekkür ediyoruz. 

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30 May 2024 - 13:14 - Türkiye --- Okunma

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