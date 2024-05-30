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30 May 2024 - 13:29- Gündem G:

Körfez Belediyesi’ne minik ziyaretçiler

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Körfez Mimar Sinan İlkokulu öğrencileri Körfez Belediyesi hizmet binasını ziyaret etti. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mine Akdeniz eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette merak ettikleri soruları sorma şansını yakaladılar.

Körfez Belediyesi’ne minik ziyaretçiler mask
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Körfez Mimar Sinan İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri, Sosyal Bilgiler dersini uygulamalı olarak işlemek için Körfez Belediye binasını ziyaret etti.Heyecan ve merak içerisinde belediye binasına gelen minikler ilk olarak Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Erdemiş’i ziyaret etti. Bir sonraki durakları; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olurken, İmar ve Şehircilik ile Zabıta Müdürlüğü’ne de ziyarette bulundular.

 

BELEDİYEYİ GEZDİLER

Son olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nü ziyaret eden minikler, hem Çağrı Merkezi’ni hem de Basın Ofisi’ni ziyaret etti. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Güney çocuklara belediyenin işleyişi ve Basın Yayın’ın görevleri hakkında bilgiler verdi.

 

FOTOĞRAFLAR ÖĞRENCİLERDEN

Birime ait fotoğraf makinesi ve kameralar ile kendi ziyaretlerini de kayda alan çocuklar, merak ettikleri soruları da yönelttiler. Basın hakkında merak ettikleri sorulara cevap bulan miniklerin mutluluğu yüzlerinden okundu. Hatıra fotoğrafını aralarından bir öğrencinin çekmesiyle birlikte unutulmaz bir anı yaşayan minikler teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Kaynak: Bülten

# sosyal, başkan, Körfez

30 May 2024 - 13:29 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem --- Okunma

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