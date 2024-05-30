Kartepe Turizm Derneği Hedeflerini açıkladı... Büyükşehir ve Kartepe Belediyesine teşekkür etti

KOCAMAN’A VE BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Maşukiye'de bulunan Kartepe Belediyesi Sosyal Tesisi Kahvaltı Evi'nde Kartepe Turizm Derneği basın açıklaması gerçekleştirdi. Yeni dönemde projelerini ve turizmcilerin sorunlarını anlatan dernek başkanı Kamil Öçbe şu ifadelere yer verdi: "3 yıl önceye baktığımız zaman bölgemiz daha yeni turizme açılmıştı. Bölgede eksikler bitmiyordu. En büyük kaynak belediyeler. Kartepe Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ediyorum hep bize kapılarını açtılar. Çoğu sorunu hallettik. Biz tabi devlet aranıza giderken aşağı yukarı 20 maddelik proje aktardık. Sağ olsunlar bu projelerin çoğunu hallettiler yarım kalanlar da devam ediyormuş."

"YATIRIMLARLA BİRLİKTE SIKINTILAR BİTECEK"

"Masukiye'de meydan düzenlemesinin yapılması önemliydi. İstimlak sorunu vardı. Bu sorunu halledelim. İlk etabı hallettik. İnşallah ikinci etapta fırının olduğu yerde istimlak edildi orası da yıkılacak ve Maşukiye'nin girişi daha iyi bir yer olacak. En büyük proje tabi ki de teleferik projesi bildiğiniz gibi bu da halloldu ama istediğimiz şekilde değil. Kuzuyayla’nın tesislerinin olmamasından kaynaklanıyor. Tesislerin olmasıyla birlikte tam olacak. Tahir başkanın bize ve bölgeye gösterdiği ilgi alakadan teleferik hızlandı ve bitti. Bölge geniş gibi görünüyor ama özel günlerde sıkışma daralma oluyordu. Kuzuyayla’nın da yatırımların yapılmasıyla birlikte böyle sıkıntılarla bitecek. Bazı şeyler dediğim gibi devam ediyor."

“EN BÜYÜK SIKINTI DOĞALGAZ”

"Konaklama mevzumuz vardı bölge için çok önemliydi su yönetimine takıldı. Olmaz da olmaz. Sapanca da göl kıyılarında oldu burada niye olmuyor? Tahir başkana izah ettik hemen harekete geçerek hallettik. Sızdırmaz fosseptiklerle bu işi hallettik. 4 yıl sonra olacak kanalizasyon projesini öne çekerekten bu hizmeti de getirdik. Tabi bu yeterli değil. En büyük sıkıntı doğalgaz. Çok büyük rakamlarla bize geldi doğalgaz. 1 milyon 850 bin dolar rakam çıktı bize. Bir tek o sıkıntımız var. İnşallah gelecek dönemde doğalgaz Kuzuyayla'ya kadar çıkacak."

" HER MEVSİMDE FESTİVALLER OLABİLİR"

"Peyzaj çalışmaları da çok önemli en kolayı bence onu da takip edeceğiz. Bu yıl ikincisini yapmasını planladığımız Kartepe Kar Festivali için çalışmalarımız oldu. 1 gün değil de 3-4 güne yayarak ve sadece kar değil bahar festivali yaz festivali olması lazım her mevsim de festivaller olabilir. Coğrafi olarak çok güzel konumdayız. Bunların değerlendirilmesi gerektiğini izah ettik. Derbent Mahallesi'nden Kartepe'ye çıkan yolun iyileştirilmesi yaz ve kısa uygun hale getirilmesi gerek. Turizmi yaymak lazım samanlı dağlarına. El atılması lazım. Takipçisi olacağız."

"BÜYÜKŞEHİR EL ATTI"

"Alabalık Vadisi çok karanlıktı bizim olmazsa olmazımızdır. Bu ışıklandırma işi de sonlandırıldı yapıldı ve çok da güzel oldu. Görmenizi tavsiye ederim orada çökmüş yol vardı heyelan olmuştu. Sağ olsun Büyükşehir el attı. Kısa zamanda o yolun da açılması sağlandı. Orada belirli dükkânlarda doğalgaz yoktu. Yetkililere ilettik doğalgaz işi de halloldu."

"FUARLARDA OLMAMIZ GEREK"

"Fuarlar vardı mesela İzmir’e gittik dernek olarak da ama Kocaeli'yi orada göremeyince üzüldüm. Adam Antalya'dan gelmiş kestane getirmiş bilmem ne turizm derneği. Fuarlar önemli katılmamız gerek. Bu sene güzel bir fuar etkinliği yaptı Büyükşehir ama sadece Kartepe değil şehir olarak fuarlarda bulunmamız lazım. Takipçisi olacağız bununda."

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

"ATV vs. araçlar için valilik yardımcı oldu Alabalık Vadisi'nde. Onlara özel yer tesis edildi. Bu sorun halledildi. Konaklama sorunlarını da çözdük. Sapanca'ya giden yüksek gerilim hattı vardı. O dönemde evlerin üstünden geçerek gidiyordu. Ama Sapanca'da yerin altından gelmiş. Bu kanserojen bir şey. Tahir başkana söylemedik. Başkan bu olmadı dedik. Yazılar astık. Dedik alternatifimiz var onu da hallettik. Daha yapılması gereken işlerimiz var takip edeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi