Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
30 May 2024 - 13:20- Gündem G:

Kartepe Turizm Derneği Hedeflerini açıkladı... Büyükşehir ve Kartepe Belediyesine teşekkür etti

ABONE OL Google News Sayfamız

Kartepe Turizm Derneği Başkanı Kamil Öçbe düzenlediği basın toplantısında Kartepe'nin eksiklerinin tamamlanması için destek veren belediye başkanlarına teşekkür etti. Öçbe, "Kartepe Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ediyorum hep bize kapılarını açtılar." dedi.

Kartepe Turizm Derneği Hedeflerini açıkladı... Büyükşehir ve Kartepe Belediyesine teşekkür etti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

KOCAMAN’A VE BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Maşukiye'de bulunan Kartepe Belediyesi Sosyal Tesisi Kahvaltı Evi'nde Kartepe Turizm Derneği basın açıklaması gerçekleştirdi. Yeni dönemde projelerini ve turizmcilerin sorunlarını anlatan dernek başkanı Kamil Öçbe şu ifadelere yer verdi: "3 yıl önceye baktığımız zaman bölgemiz daha yeni turizme açılmıştı. Bölgede eksikler bitmiyordu. En büyük kaynak belediyeler. Kartepe Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ediyorum hep bize kapılarını açtılar. Çoğu sorunu hallettik. Biz tabi devlet aranıza giderken aşağı yukarı 20 maddelik proje aktardık. Sağ olsunlar bu projelerin çoğunu hallettiler yarım kalanlar da devam ediyormuş."

"YATIRIMLARLA BİRLİKTE SIKINTILAR BİTECEK"

"Masukiye'de meydan düzenlemesinin yapılması önemliydi. İstimlak sorunu vardı. Bu sorunu halledelim. İlk etabı hallettik. İnşallah ikinci etapta fırının olduğu yerde istimlak edildi orası da yıkılacak ve Maşukiye'nin girişi daha iyi bir yer olacak. En büyük proje tabi ki de teleferik projesi bildiğiniz gibi bu da halloldu ama istediğimiz şekilde değil. Kuzuyayla’nın tesislerinin olmamasından kaynaklanıyor. Tesislerin olmasıyla birlikte tam olacak. Tahir başkanın bize ve bölgeye gösterdiği ilgi alakadan teleferik hızlandı ve bitti. Bölge geniş gibi görünüyor ama özel günlerde sıkışma daralma oluyordu. Kuzuyayla’nın da yatırımların yapılmasıyla birlikte böyle sıkıntılarla bitecek. Bazı şeyler dediğim gibi devam ediyor."

“EN BÜYÜK SIKINTI DOĞALGAZ”

"Konaklama mevzumuz vardı bölge için çok önemliydi su yönetimine takıldı. Olmaz da olmaz. Sapanca da göl kıyılarında oldu burada niye olmuyor? Tahir başkana izah ettik hemen harekete geçerek hallettik. Sızdırmaz fosseptiklerle bu işi hallettik. 4 yıl sonra olacak kanalizasyon projesini öne çekerekten bu hizmeti de getirdik. Tabi bu yeterli değil. En büyük sıkıntı doğalgaz. Çok büyük rakamlarla bize geldi doğalgaz. 1 milyon 850 bin dolar rakam çıktı bize. Bir tek o sıkıntımız var. İnşallah gelecek dönemde doğalgaz Kuzuyayla'ya kadar çıkacak."

" HER MEVSİMDE FESTİVALLER OLABİLİR"

"Peyzaj çalışmaları da çok önemli en kolayı bence onu da takip edeceğiz. Bu yıl ikincisini yapmasını planladığımız Kartepe Kar Festivali için çalışmalarımız oldu. 1 gün değil de 3-4 güne yayarak ve sadece kar değil bahar festivali yaz festivali olması lazım her mevsim de festivaller olabilir. Coğrafi olarak çok güzel konumdayız. Bunların değerlendirilmesi gerektiğini izah ettik. Derbent Mahallesi'nden Kartepe'ye çıkan yolun iyileştirilmesi yaz ve kısa uygun hale getirilmesi gerek. Turizmi yaymak lazım samanlı dağlarına. El atılması lazım. Takipçisi olacağız."

"BÜYÜKŞEHİR EL ATTI"

"Alabalık Vadisi çok karanlıktı bizim olmazsa olmazımızdır. Bu ışıklandırma işi de sonlandırıldı yapıldı ve çok da güzel oldu. Görmenizi tavsiye ederim orada çökmüş yol vardı heyelan olmuştu. Sağ olsun Büyükşehir el attı. Kısa zamanda o yolun da açılması sağlandı. Orada belirli dükkânlarda doğalgaz yoktu. Yetkililere ilettik doğalgaz işi de halloldu."

"FUARLARDA OLMAMIZ GEREK"

"Fuarlar vardı mesela İzmir’e gittik dernek olarak da ama Kocaeli'yi orada göremeyince üzüldüm. Adam Antalya'dan gelmiş kestane getirmiş bilmem ne turizm derneği. Fuarlar önemli katılmamız gerek. Bu sene güzel bir fuar etkinliği yaptı Büyükşehir ama sadece Kartepe değil şehir olarak fuarlarda bulunmamız lazım. Takipçisi olacağız bununda."

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

"ATV vs. araçlar için valilik yardımcı oldu Alabalık Vadisi'nde. Onlara özel yer tesis edildi. Bu sorun halledildi. Konaklama sorunlarını da çözdük. Sapanca'ya giden yüksek gerilim hattı vardı. O dönemde evlerin üstünden geçerek gidiyordu. Ama Sapanca'da yerin altından gelmiş. Bu kanserojen bir şey. Tahir başkana söylemedik. Başkan bu olmadı dedik. Yazılar astık. Dedik alternatifimiz var onu da hallettik. Daha yapılması gereken işlerimiz var takip edeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, sosyal, VAR, yeni, HER, Büyükşehir, başkan, proje

30 May 2024 - 13:20 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.729.001 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ÖZÜER MOBİLYA SATIŞ PERSONELLERİ ARIYOR

ÖZÜER MOBİLYA AVM’de görevlendirilmek üzere, Mobilya satışında çalışacak tecrübeli-tecrübesiz Bay -Bayan SATIŞ PERSONELLERİ alınacaktır. Maas +prim...

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Kartepe/Arslanbey de palet imalatı yapmakta olan fabrikamızda çalıştırılmak üzere a şağıdaki kriterlere uygun erkek PERSONEL arayışımız bulunmaktadır...

KASİYER VE REYON GÖREVLİSİ ARANIYOR

41 GROSS MARKET Alikahya şubemizde çalışacak bay/bayan KASİYER VE REYON GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0536 669 96 80

KARTEPE YEMEK GIDA TEKNİKERİ ARIYOR

Caterıng şirketimizde  çalıştırılmak üzere , GIDA TEKNİKERİ alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

KARTEPE YEMEK, SERVİS ELEMANI ARIYOR

Yemek dağıtımı yaptığımız Faraero fabrikamıza 3 vardiya çalışacak SERVİS ELEMANI aramaktayız.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK BAY İŞÇİ ARANIYOR

Köseköy’de ki firmamıza VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK BAY İŞÇİ alınacaktır. Başlangıç ücreti : 25.000 TL Net + Yemek + Prim + Servis 2 ADET BAYRAM İKRAMİY...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL