Pazarda meyve ve sebze fiyatları ne durumda?

24 ÜRÜN GEÇEN HAFTADAKİ FİYATIYLA SATILDI
İzmit’teki Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’na kurulan Perşembe Pazarı’nda bu hafta pek çok ürünün fiyatı geride kalan hafta ile aynıydı. Geçen haftaki fiyatıyla bu hafta da satışa sunulan sebze ve meyveler arasında dolmalık biber, patlıcan, domates, salkım domates, salatalık, kabak, havuç, limon, maydanoz, roka, dereotu, taze soğan, soğan, taze fasulye, mantar, bezelye, sarımsak, pırasa, barbunya, enginar, karalahana, kavun, şeftali ve elma yer aldı.
FİYATI DÜŞENLERDE YAZ MEVYELERİ YER ALDI
Yeni haftada bir önceki haftaya göre fiyatın artış görülen ürünler arasında çarliston biber, kapya, pembe domates, kıvırcık, mor lahana, mısır, pazı, çilek, üzüm, kivi ve yeşil elma yer aldı. Fiyatında düşüş görülen ürünler ise kıl biber, patates, ıspanak, semizotu, sarma yaprağı, erik, anjelika, karpuz, dut, muz, kayısı ve kiraz oldu. Bu hafta fiyatı düşen ürünler arasında daha çok sezon meyveleri kendisine yer buldu.
ÜRÜN ADI
GEÇEN HAFTA (TL)
BU HAFTA (TL)
Dolmalık biber
40
40
Çarliston biber
25
30
Kıl biber
100
50
Kapya
40
50
Patlıcan
30
30
Domates
15
15
Pembe domates
20
25
Salkım domates
15
15
Salatalık
20
20
Kabak
25
25
Havuç
25
25
Limon (file)
20
20
Maydanoz
10
10
Kıvırcık
20
25
Roka
15
15
Dereotu
15
15
Taze soğan
20
20
Mor lahana
25
30
Patates
16,50
15
Soğan
12,50
12,50
Ispanak
30
20
Semizotu
25
20
Taze Fasulye
50
50
Mantar
90
90
Bezelye
25
25
Sarma yaprağı
100
90
Mısır (tane)
16
16,50
Sarımsak
200
200
Barbunya
100
100
Pırasa
20
20
Enginar
40
40
Pazı
10
15
Karalahana
15
15
Erik
80
35
Anjelika
100
50
Karpuz
15
12,50
Kavun
25
25
Çilek
50
60
Dut
100
40
Muz
50
40
Portakal
-
20
Kayısı
40
35
Kiraz
50
35
Üzüm
120
150
Kivi
35
40
Şeftali
35
35
Armut
-
40
Elma
25
25
Yeşil elma
25
30
Avokado
-
50
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.