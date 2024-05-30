Pazarda meyve ve sebze fiyatları ne durumda?

24 ÜRÜN GEÇEN HAFTADAKİ FİYATIYLA SATILDI

İzmit’teki Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’na kurulan Perşembe Pazarı’nda bu hafta pek çok ürünün fiyatı geride kalan hafta ile aynıydı. Geçen haftaki fiyatıyla bu hafta da satışa sunulan sebze ve meyveler arasında dolmalık biber, patlıcan, domates, salkım domates, salatalık, kabak, havuç, limon, maydanoz, roka, dereotu, taze soğan, soğan, taze fasulye, mantar, bezelye, sarımsak, pırasa, barbunya, enginar, karalahana, kavun, şeftali ve elma yer aldı.

FİYATI DÜŞENLERDE YAZ MEVYELERİ YER ALDI

Yeni haftada bir önceki haftaya göre fiyatın artış görülen ürünler arasında çarliston biber, kapya, pembe domates, kıvırcık, mor lahana, mısır, pazı, çilek, üzüm, kivi ve yeşil elma yer aldı. Fiyatında düşüş görülen ürünler ise kıl biber, patates, ıspanak, semizotu, sarma yaprağı, erik, anjelika, karpuz, dut, muz, kayısı ve kiraz oldu. Bu hafta fiyatı düşen ürünler arasında daha çok sezon meyveleri kendisine yer buldu.