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Pazarda meyve ve sebze fiyatları ne durumda?

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İzmit’te kurulan Perşembe Pazarı’ndaki meyve ve sebze fiyatlarını her hafta olduğu gibi bu hafta da mercek altına aldık. Pazarda fiyatların önceki haftaya göre pek değişmediği görüldü.

Muhammet Emin Can
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Pazarda meyve ve sebze fiyatları ne durumda? mask
Pazarda meyve ve sebze fiyatları ne durumda?
Pazarda meyve ve sebze fiyatları ne durumda?
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24 ÜRÜN GEÇEN HAFTADAKİ FİYATIYLA SATILDI

İzmit’teki Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’na kurulan Perşembe Pazarı’nda bu hafta pek çok ürünün fiyatı geride kalan hafta ile aynıydı. Geçen haftaki fiyatıyla bu hafta da satışa sunulan sebze ve meyveler arasında dolmalık biber, patlıcan, domates, salkım domates, salatalık, kabak, havuç, limon, maydanoz, roka, dereotu, taze soğan, soğan, taze fasulye, mantar, bezelye, sarımsak, pırasa, barbunya, enginar, karalahana, kavun, şeftali ve elma yer aldı.

Pazarda meyve ve sebze fiyatları ne durumda?

FİYATI DÜŞENLERDE YAZ MEVYELERİ YER ALDI

Yeni haftada bir önceki haftaya göre fiyatın artış görülen ürünler arasında çarliston biber, kapya, pembe domates, kıvırcık, mor lahana, mısır, pazı, çilek, üzüm, kivi ve yeşil elma yer aldı. Fiyatında düşüş görülen ürünler ise kıl biber, patates, ıspanak, semizotu, sarma yaprağı, erik, anjelika, karpuz, dut, muz, kayısı ve kiraz oldu. Bu hafta fiyatı düşen ürünler arasında daha çok sezon meyveleri kendisine yer buldu. 

 

Pazarda meyve ve sebze fiyatları ne durumda?

ÜRÜN ADI

GEÇEN HAFTA (TL)

BU HAFTA (TL)

Dolmalık biber

40

40

Çarliston biber

25

30

Kıl biber

100

50

Kapya

40

50

Patlıcan

30

30

Domates

15

15

Pembe domates

20

25

Salkım domates

15

15

Salatalık

20

20

Kabak

25

25

Havuç

25

25

Limon (file)

20

20

Maydanoz

10

10

Kıvırcık

20

25

Roka

15

15

Dereotu

15

15

Taze soğan

20

20

Mor lahana

25

30

Patates

16,50

15

Soğan

12,50

12,50

Ispanak

30

20

Semizotu

25

20

Taze Fasulye

50

50

Mantar

90

90

Bezelye

25

25

Sarma yaprağı

100

90

Mısır (tane)

16

16,50

Sarımsak

200

200

Barbunya

100

100

Pırasa

20

20

Enginar

40

40

Pazı

10

15

Karalahana

15

15

Erik

80

35

Anjelika

100

50

Karpuz

15

12,50

Kavun

25

25

Çilek

50

60

Dut

100

40

Muz

50

40

Portakal

-

20

Kayısı

40

35

Kiraz

50

35

Üzüm

120

150

Kivi

35

40

Şeftali

35

35

Armut

-

40

Elma

25

25

Yeşil elma

25

30

Avokado

-

50

Pazarda meyve ve sebze fiyatları ne durumda?
Pazarda meyve ve sebze fiyatları ne durumda?

 

# İzmit, yeni, hafta

30 May 2024 - 13:40 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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