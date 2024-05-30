GTÜ ve UNWE protokol imzaladı

Sofya Ulusal ve Dünya Ekonomisi Üniversitesi (UNWE)'den Doç. Dr. Svetla Boneva ve Rektörlük Ofisi Üniversite Yönetimi Başkanı Bayan Gergana Kirilova, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasari Çelebi, GTÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin İnce ve İşletme Fakültesi'nden akademisyenler ile buluştular. Görüşmede üniversiteler arasındaki öğrenci ve personel hareketliliği, ortak akademik çalışmalar, özellikle iklim değişikliği ve Yeşil Mutabakat, sürdürülebilirlik ve enerji yoksulluğu üzerinde duruldu. Bu doğrultuda her iki üniversitenin öğrenci ve personel değişim hareketliliği ve ortak akademik çalışmalar konusundaki görüşlerinin uyumuna dikkat çekildi. Yakın zamanda Gebze Teknik Üniversitesi'nin de UNWE'ye gerçekleştirebileceği potansiyel ziyaretler konusunda mutabık kılındı.
Gebze Teknik Üniversitesi ve UNWE arasında ortak işbirliği alanları üzerine gerçekleştirilen bu toplantıda iki üniversite arasında mutabakat zaptı imzalandı.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.