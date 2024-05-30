GTÜ Kampüsü’nde Genç Ofis açıldı

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Genç Ofis açılışına Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr.Enes Eminoğlu, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, ilçe spor müdürleri ve ilçe gençlik merkezi müdürleri, kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar selamlama konuşması yaparak Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu'nun katılımından onur duyduklarını belirtti. Genç Ofis'in öğrencilerin serbest zamanlarını değerlendirebilmelerine, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yer imkânı sağlayarak çok önemli bir amaca hizmet edeceğini ifade etti.

Ofis açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu Gebze Teknik Üniversitesi’nin sürekli kendini geliştiren, akademik katkılarıyla önemli bir üniversite olduğunu söyleyerek GTÜ' nün parlayan bir yıldız olduğunu belirtti. Kampüs içinde açılışı yapılan genç ofis dışında, birde yakında yurdunda faaliyete geçmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek, tüm yurtta olduğu gibi GTÜ' de de gençliğin yanında olduklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak açılan, Genç Ofis'te 300 m² alan içerisinde; çay-kahve içilebilecek ve yemek atölyesi yapılabilecek mutfak, söyleşi amaçlı kotlu oturma alanı, toplantı salonu, teknik çizim masaları, bilişim alanı, öğrencilerin birlikte kaliteli zaman geçirmesine olanak sağlayan satranç ve akıl-zeka oyunları alanı, müzik odası, resim atölyesi, masatenisi ve bilardo oynanacak alan, kitap okuyabilecekleri kitap köşeleri ve sohbet edebilecekleri kış bahçesi bulunuyor.