Derince’de geri dönüşümde öncü adımlar

ATIĞIN SIFIR NOKTASI

Derince Belediyesi, atık oluşumunun en aza indirilmesi ve atığın kaynağında ayrı toplanıp ekonomiye kazandırılması konusunda önemli adımlar atılıyor. İlçe halkını geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla son olarak Atığın Sıfır Noktası uygulamasını hayata geçiren Derince Belediyesi tarafından Yenikent Mahallesi, Yavuz Sultan Mahallesi ve Derince tünel üstü mevkiindeki üç ayrı noktaya atık toplama kabinleri konulacak.

DERİNCE TÜNEL ÜSTÜ

Sıfır Atık bilincinin yaygınlaştırılmasını hedefleyen Derince Belediyesi’nin bu uygulaması kapsamında ilk olarak Yenikent Mahallesi'nde yer alan Şehit Onbaşı Kasım Aksoy Parkı’ndaki alanda düzenlemeler yapılmıştı. İkinci olarak Derince tünel üstü mevkiinde çalışmalara başlayan belediye ekipleri burada alan düzenlemesi yapıyor. Deforme olan eski taşların söküldüğü bölgede renkli beton uygulaması yapan ekipler alanı hazırlıyor.

GERİ DÖNÜŞÜME KATKI

Atığın Sıfır Noktası projesi kapsamında vatandaşların bu noktalara getirdikleri geri dönüşüm atıkları (kâğıt, karton, plastik, metal, cam, bitkisel atık yağ, elektronik atık ve atık pil) görevli personel tarafından teslim alınacak. Burada belirlenen puanlama sistemi ile getirdikleri atıklara göre puan kazanacak olan vatandaşlara çeşitli hediyeler verilecek ya da atık puanına karşılık gelen ücret kart sistemiyle entegre edilecek.

Kaynak: Bülten