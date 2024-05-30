TOKİ Kocaeli'de 567 adet konut yapacak

TOKİ İHALEYE ÇIKIYOR

"İlk evim" projesi çerçevesinde İzmit Sekbanlı-Sepetçi bölgesinde yapılacak toplamda 2 bin 225 konutluk projenin 1700 konuttan oluşan kısmı için geçen yıl 2 etap üzerinden ihaleye çıkılmış ve ihaleyi kazanan firmaya yer teslimi yapılmıştı. 3. etap 1 ve 2. bölgelerin ihalesinin sonlanmasının ardından TOKİ, İzmit için yeni bir konut ihalesine daha çıkacağını duyurdu.

İHALE TARİHİ 17 TEMMUZ

TOKİ, İzmit’te yapılacak olan en büyük konut projelerinden biri olan Sekbanlı-Sepetçi konutlarında, bir etap için daha ihaleye çıkıyor. TOKİ’den verilen ilana göre, dev projenin 567 konut ve 20 dükkanlık kısmını kapsayan 2. bölge 2. etap için gerçekleştirilecek ihale, 17 Temmuz’da yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi