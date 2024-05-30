TOKİ Kocaeli'de 567 adet konut yapacak

TOKİ İHALEYE ÇIKIYOR
"İlk evim" projesi çerçevesinde İzmit Sekbanlı-Sepetçi bölgesinde yapılacak toplamda 2 bin 225 konutluk projenin 1700 konuttan oluşan kısmı için geçen yıl 2 etap üzerinden ihaleye çıkılmış ve ihaleyi kazanan firmaya yer teslimi yapılmıştı. 3. etap 1 ve 2. bölgelerin ihalesinin sonlanmasının ardından TOKİ, İzmit için yeni bir konut ihalesine daha çıkacağını duyurdu.
İHALE TARİHİ 17 TEMMUZ
TOKİ, İzmit’te yapılacak olan en büyük konut projelerinden biri olan Sekbanlı-Sepetçi konutlarında, bir etap için daha ihaleye çıkıyor. TOKİ’den verilen ilana göre, dev projenin 567 konut ve 20 dükkanlık kısmını kapsayan 2. bölge 2. etap için gerçekleştirilecek ihale, 17 Temmuz’da yapılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sen Ben - Konut yapılsın evi olmayanlara alma durumu olmayanlara kiraya verilsin hayın ev sahiplerinden bu insanlar kurtarırsın
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.