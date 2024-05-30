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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin "sanal asistanı" ve "özel sözlüğü" yatırımcılara rehber olacak

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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, yatırımcılara rehber olabilecek yapay zeka destekli "sanal yatırım asistanı (chatbot)" ile "Uluslararası Doğrudan Yatırım Terimleri Sözlüğü"nü erişime açtıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin "sanal asistanı" ve "özel sözlüğü" yatırımcılara rehber olacak mask
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Dağlıoğlu, AA muhabirine, Ofisin yatırımcılara yönelik hizmete sunduğu iki dijital projeye ilişkin bilgi verdi.

Projelerden ilkinin sanal yatırım asistanı olduğunu belirten Dağlıoğlu, "Chatbot projemizin, diğer bir ismiyle sanal yatırım asistanımızın tanıtım ve iletişim faaliyetlerimize büyük katkı sunacağına inancımız tam. Yapay zeka destekli sanal yatırım asistanı projemizin ilk fazı metin tabanlı." dedi.

Dağlıoğlu, asistanın ses ve görüntülü fazları için çalışmalara hemen başladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu proje dil bariyerini neredeyse ortadan kaldırıyor. Başta yatırımcılar olmak üzere tüm ziyaretçiler, internet sitemizden yapay zeka desteğiyle 100'ü aşkın dilde ülkemizin uluslararası doğrudan yatırım ortamı hakkında bilgilere erişebilecekler."

Sözlüğün öncelikli hedefi uluslararası yatırımcılar

Dağlıoğlu, ikinci projenin de 6 aylık süreç sonunda İngilizce hazırlanan Uluslararası Doğrudan Yatırım Terimleri Sözlüğü olduğunu bildirdi. Sözlüğü de kullanıcıların erişimine açtıklarını aktaran Dağlıoğlu, son 10 yılda teknolojide, küresel ekonomide ve jeopolitik düzlemde önemli gelişmeler yaşandığına dikkati çekti.

Dağlıoğlu, bu süreçlerin bazı yeni kavramları ortaya çıkardığını ifade ederek, "Bu yeni kavramlara anlaşılır bir çerçeve çizmek ve bu alanda gördüğümüz ihtiyaca yönelik bir çözüm üretebilmek amacıyla uluslararası yatırım ekosistemi, uluslararası kuruluşlar, medya, öğrenciler ve öğretim üyeleri başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın istifadesi için bir başvuru kaynağı oluşturmak istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Dağlıoğlu, sözlüğün görsel tasarımında da yapay zeka araçlarından etkin biçimde yararlanıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Öncelikli hedef kitlemiz uluslararası yatırımcılar. Sözlüğümüzü de bu ana hedef kitlemiz doğrultusunda İngilizce olarak hazırladık. Önümüzdeki dönemde en çok ilgi gören ve merak edilen trend ve kavramlarla ilgili iletişimlerimiz de artarak sürecek. Ayrıca zaman içinde yapılacak güncellemelerle sözlüğümüzün kapsamını da genişleteceğiz. Bu faydalı başvuru kaynağının hazırlanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Yatırımcılara yön gösterecekler

"Sanal Yatırım Asistanı"na, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin internet sitesi (invest.gov.tr) üzerinden erişilebiliyor. Asistan site ziyaretçilerinin sorularını farklı kaynaklardan derlediği bilgilerle cevaplıyor.

Ayrıca, Ofisin uluslararası doğrudan yatırım alanında en çok kullanılan terimleri derlediği "Uluslararası Doğrudan Yatırım Terimleri Sözlüğü (Foreign Direct Investment Glossary)" de kullanıma sunuldu. Sözlükte 240'ı aşkın terim bulunuyor.

Kendi alanında bir başvuru kaynağı niteliği taşımak ve yaygın olarak kullanılan terimlere anlaşılabilir bir teorik çerçeve çizmek üzere hazırlanan sözlük için çeşitli uzmanlık alanlarından bir ekip çalışma yaptı. Sözlük, başta yapay zeka ve blok zincir teknolojileri olmak üzere son dönem trendlerinin şekillendirdiği küresel ekonomi alanında sıkça kullanılan terimlerden oluşuyor. Sözlüğe "fdiglossary.invest.gov.tr" internet adresinden erişilebiliyor.

Kaynak: AA

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30 May 2024 - 15:23 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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