Enerji Bakanı Bayraktar, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve büyükelçilerle görüştü

Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve AB ülkelerinin Ankara büyükelçilerini bakanlıkta kabul ettiklerini kaydetti.
Bakan Bayraktar, paylaşımında, "Türkiye Ulusal Enerji Planı'ndan ve enerji dönüşümü hedeflerimizden bahsettik. Ülkemizin gelişmiş enerji altyapısının ve çok yönlü uluslararası işbirliklerinin Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkısını vurguladık." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.