Usta oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

Son alarak 2012-2013 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan 'Yol Ayrımı' adlı dizi ile ekranlara gelen ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti. Uğurlu'nun vefat haberini, meslektaşı Zafer Algöz sosyal medya sayfa sayfasından yaptığı paylaşımla duyurdu: "Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu'yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin, Çobanbey mahallemizin ilk aktörü, hepimizin ilham kaynağı… Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp."

AHMET UĞURLU KİMDİR?

2 Ağustos 1952 yılında Konya'da dünyaya gelen Ahmet Uğurlu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Uğurlu'nun abisidir.

Birçok tiyatro oyunu, dizi ve filmde yer alan ünlü oyuncunun, 1991'de boşandığı Necef Uğurlu ile evliliğinden Orhan adında bir oğlu vardır.

TİYATRO OYUNLARI

1979: Duruşma: Franz Kafka/André Gide\Jean-Louis Barrault - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1979: Yaralı Geyik: Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1980: Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1980: Kunduz Kürk: Gerhart Hauptmann - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1980: Truva Savaşı Olmayacak: Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1981: Barış Gezegeni: Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1981: Kösem Sultan: Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1983: İstanbul Efendisi: Musahipzade Celal - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1985: Toprağı Bol Olsun: Branislav Nusiç - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1987: Önemli Adam: Sabahattin Kudret Aksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1992: İki Efendinin Uşağı: Carlo Goldoni - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1993: Abdülcambaz: Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1997: Çöplük: Turgay Nar - Tiyatro Stüdyosu

2004: Yangın Duası: Berkun Oya - İstanbul Devlet Tiyatrosu

FİLM VE DİZİLERİ

1982: Mine

1987: Büyük Miras: Editha Alnıaçık - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1995: Day Day - Dalman

1996: Tabutta Rövaşata - Mahsun

1997: Avcı - Çolak Osman

1998: Eski Fotoğraflar

1999: Doğum Yeri Absürdistan - Emre

2000: Gökten Düşen Hazine

2002: Başımıza Gelenler - Zühtü

2005: Döngel Kârhanesi - Keskin

2007: Eşref Saati - Terzi Yadigar

2009: Zoraki Başkan - Emin Eminoğlu

2010: Memleket Meselesi - Adil Hoca

2011: Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Emekli Başkomiser Aziz

ÖDÜLLERİ

1996: 33. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü - Tabutta Rövaşata

1997: 9. Ankara Uluslararası Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Tabutta Rövaşata

1997: Selanik Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu (Tabutta Rövaşata)

1997: Türk Eleştirmenleri Birliği En İyi Oyuncu (Tabutta Rövaşata)

Kaynak: Haber Merkezi