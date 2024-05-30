Hisarcıklıoğlu: 2025 yılı G3 Zirvesi Kocaeli’de yapılacak

Hisarcıklıoğlu’na TOBB Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu ile yaptığı toplantıda İTO Başkanı Şekib Avdagiç, KOTO Başkanı Necmi Bulut, GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, KTO Başkanı Recep Öztürk, KSO Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy, TOBB Marmara ve Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mert Kavşut, Bilecik GGK Başkanı Ahmet Mert Yıldırım ve Yalova GGK Başkanı İdris Sefa Kaya da eşlik etti.
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, her yıl GEN Türkiye, Habitat Derneği ve TOBB iş birliğinde düzenlenen ve çok sayıda ilden geniş bir katılımla gerçekleştirilen G3 Zirvesi’nin 2025 yılında Kocaeli’nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceğiyle ilgili müjdesini gençlerle paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.