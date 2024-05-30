MS hastaları doktor takibini bırakmamalı

Dünya MS Günü çerçevesinde açıklamalarda bulunan Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’nde görevli Nöroloji Uzmanı Dr. Güneş Pay, MS hastalığının vücudun iletimi sağlamakla görevli miyelin kılıfına saldırması ile oluştuğunun bilgisini verdi. Bu yüzden demiyelinizan hastalık olarak adlandırıldığını dile getiren Uzm. Dr. Pay, “Vücudun bağışıklık sistemi, sinir hücrelerinin bulunduğu miyelin kılıfına saldırır. Orayı tahrip eder ve orada sinir hücresinin fonksiyonlarını bozar. Böyle olunca hastalar; bulanık görme, çift görme, bir taraflarında güçsüzlük, yürümede bozukluk, dengesizlik, konuşma zorlukları, mesane zorlukları, idrar zorlukları ve bunun gibi bir sürü zorluklarla karşılaşır” dedi.

Son yıllarda yaşanan gelişmelerle birlikte tablet ve iğne tedavilerinin hasta yakınmalarını uzun dönem takiplerle büyük oranda ortadan kaldırdığını dile getiren Uzm. Dr. Pay, “MS, bir ilaç verdik, tedavi ettik gibi bir hastalık değil. Maalesef kronik bir süreç. Hastaların zaman zaman şikâyetleri kötüleşiyor, zaman zaman iyileşiyor. Bazı hastalar tümüyle kötüleşmeye gidiyorlar. Bazı hastalarda bir kere atak geçirdikten sonra bir daha atak geçirmiyorlar. Bu biraz hastalığın o hastadaki seyrine bağlı olarak değişebiliyor. Ama biz uzun dönem takipler ve tedaviler ile bunları kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yani hastanın günlük yaşantısına devam edebilme gücünü arttırmaya çalışıyoruz. Birçok hastada bunu başarıyoruz. O açıdan MS hastalarının hiçbir zaman umutsuz olmaması gerekir” diye konuştu.

HASTALAR TAKİBİ BIRAKMAMALI

Hastaların kronik takiplerine mutlaka gitmeleri gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Pay, “Çünkü kronik takiplerde, hastanın durumuna göre tedaviler değişebilmektedir. Hastalara fizik tedavi, rehabilitasyon desteği verilebilmektedir. Gerekirse psikiyatrist tarafından, psikologlar tarafından antidepresan tedaviler ve terapi yaklaşımları gösterilebilmektedir. Multiple skleroz ve birden çok branşın yaklaşması gereken bir hastalıktır. Yani ana yönetici nöroloji uzmanıdır. Ama aynı zamanda ihtiyaç duyduğumuzda fizik tedavi uzmanları, psikiyatristlerden de destek alabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

SAĞLIKLI YAŞAYIN VE STRESTEN UZAK DURUN

Multiple Skleroz hastasına yakınmaları giderek kötüleşecek şeklinde ön yargı ile bakılmaması ve negatif bakış açısına sahip olunmaması gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Pay, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Savaşma gücümüzü artıran en önemli faktörlerden biri hastanın sağlıklı yaşamasıdır. Yani bir hasta Multiple skleroz olduğunda yapabildiği ölçüde egzersiz öneriyoruz. Mutlaka dengeli beslenme, un ve şekerden uzak durmasını belirtiyoruz. Bunun dışında hastanın stres faktörleri çok önemli. Stresten uzak kalmasını, mümkünse depresyona girmemesini sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü bağışıklık sistemimiz için bunlar çok önemli. Yani beslenme, spor, egzersiz ve hastanın moral faktörleri çok önemli”

Kaynak: İHA