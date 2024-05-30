Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Sağlık

MS hastaları doktor takibini bırakmamalı

ABONE OL Google News Sayfamız

Düzenli doktor takibinin MS (Multiple skleroz) hastalığının seyrinde önemli rol oynadığına dikkat çeken Uzm. Dr. Güneş Pay, düzenli takip ile hasta yakınmalarının önemli ölçüde azaltılabildiğini belirtti.

MS hastaları doktor takibini bırakmamalı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Dünya MS Günü çerçevesinde açıklamalarda bulunan Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’nde görevli Nöroloji Uzmanı Dr. Güneş Pay, MS hastalığının vücudun iletimi sağlamakla görevli miyelin kılıfına saldırması ile oluştuğunun bilgisini verdi. Bu yüzden demiyelinizan hastalık olarak adlandırıldığını dile getiren Uzm. Dr. Pay, “Vücudun bağışıklık sistemi, sinir hücrelerinin bulunduğu miyelin kılıfına saldırır. Orayı tahrip eder ve orada sinir hücresinin fonksiyonlarını bozar. Böyle olunca hastalar; bulanık görme, çift görme, bir taraflarında güçsüzlük, yürümede bozukluk, dengesizlik, konuşma zorlukları, mesane zorlukları, idrar zorlukları ve bunun gibi bir sürü zorluklarla karşılaşır” dedi.

Son yıllarda yaşanan gelişmelerle birlikte tablet ve iğne tedavilerinin hasta yakınmalarını uzun dönem takiplerle büyük oranda ortadan kaldırdığını dile getiren Uzm. Dr. Pay, “MS, bir ilaç verdik, tedavi ettik gibi bir hastalık değil. Maalesef kronik bir süreç. Hastaların zaman zaman şikâyetleri kötüleşiyor, zaman zaman iyileşiyor. Bazı hastalar tümüyle kötüleşmeye gidiyorlar. Bazı hastalarda bir kere atak geçirdikten sonra bir daha atak geçirmiyorlar. Bu biraz hastalığın o hastadaki seyrine bağlı olarak değişebiliyor. Ama biz uzun dönem takipler ve tedaviler ile bunları kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yani hastanın günlük yaşantısına devam edebilme gücünü arttırmaya çalışıyoruz. Birçok hastada bunu başarıyoruz. O açıdan MS hastalarının hiçbir zaman umutsuz olmaması gerekir” diye konuştu.

HASTALAR TAKİBİ BIRAKMAMALI

Hastaların kronik takiplerine mutlaka gitmeleri gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Pay, “Çünkü kronik takiplerde, hastanın durumuna göre tedaviler değişebilmektedir. Hastalara fizik tedavi, rehabilitasyon desteği verilebilmektedir. Gerekirse psikiyatrist tarafından, psikologlar tarafından antidepresan tedaviler ve terapi yaklaşımları gösterilebilmektedir. Multiple skleroz ve birden çok branşın yaklaşması gereken bir hastalıktır. Yani ana yönetici nöroloji uzmanıdır. Ama aynı zamanda ihtiyaç duyduğumuzda fizik tedavi uzmanları, psikiyatristlerden de destek alabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

SAĞLIKLI YAŞAYIN VE STRESTEN UZAK DURUN

Multiple Skleroz hastasına yakınmaları giderek kötüleşecek şeklinde ön yargı ile bakılmaması ve negatif bakış açısına sahip olunmaması gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Pay, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Savaşma gücümüzü artıran en önemli faktörlerden biri hastanın sağlıklı yaşamasıdır. Yani bir hasta Multiple skleroz olduğunda yapabildiği ölçüde egzersiz öneriyoruz. Mutlaka dengeli beslenme, un ve şekerden uzak durmasını belirtiyoruz. Bunun dışında hastanın stres faktörleri çok önemli. Stresten uzak kalmasını, mümkünse depresyona girmemesini sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü bağışıklık sistemimiz için bunlar çok önemli. Yani beslenme, spor, egzersiz ve hastanın moral faktörleri çok önemli”

Kaynak: İHA

# ifade

30 May 2024 - 16:11 Kocaeli- Sağlık --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.729.001 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ÖZÜER MOBİLYA SATIŞ PERSONELLERİ ARIYOR

ÖZÜER MOBİLYA AVM’de görevlendirilmek üzere, Mobilya satışında çalışacak tecrübeli-tecrübesiz Bay -Bayan SATIŞ PERSONELLERİ alınacaktır. Maas +prim...

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Kartepe/Arslanbey de palet imalatı yapmakta olan fabrikamızda çalıştırılmak üzere a şağıdaki kriterlere uygun erkek PERSONEL arayışımız bulunmaktadır...

KASİYER VE REYON GÖREVLİSİ ARANIYOR

41 GROSS MARKET Alikahya şubemizde çalışacak bay/bayan KASİYER VE REYON GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0536 669 96 80

KARTEPE YEMEK GIDA TEKNİKERİ ARIYOR

Caterıng şirketimizde  çalıştırılmak üzere , GIDA TEKNİKERİ alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

KARTEPE YEMEK, SERVİS ELEMANI ARIYOR

Yemek dağıtımı yaptığımız Faraero fabrikamıza 3 vardiya çalışacak SERVİS ELEMANI aramaktayız.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK BAY İŞÇİ ARANIYOR

Köseköy’de ki firmamıza VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK BAY İŞÇİ alınacaktır. Başlangıç ücreti : 25.000 TL Net + Yemek + Prim + Servis 2 ADET BAYRAM İKRAMİY...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL