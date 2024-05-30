Vali Yavuz: Vatandaşımız ÖNEM’e katkıda bulunsun

YANLIŞ YOLA GİRMEMELERİ İÇİN

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz Hanımefendi ile birlikte hayata geçirdiği Özel Nedenlerin Engelleri ile Mücadele (ÖNEM) Projesi ile gelecek kuşaklarımızın iyi eğitim almaları sağlanıyor. Dezavantajlı ve risk altındaki çocukların akademik, kültürel ve spor faaliyetleri yoluyla kişilik gelişimini sağlamak ve sorun çözme becerilerini geliştirmek için yürütülen projenin Darıca’da gala programı gerçekleştirildi.

HALK OYUNUYLA KARŞILANDI

Darıca Dudayev Sahil Parkı’ndaki törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, ilgili kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Vali Yavuz ve beraberindeki protokol üyeleri Darıca Aslan Çimento İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi ile karşılandı.

ÖZGÜVENLERİNİ GELİŞTİRELİM

Programda söz alan Vali Yavuz, “Devlet olarak her bir ferdimizin elinden tutmaya ve onların sorunlarını çözmeye büyük bir önem atfediyoruz. Ama minicik evlatlarımız elbette aynı koşullarda dünyaya gelmiyor. Biz istiyoruz ki her bir evladımızın elinden sımsıkı tutalım, onları hayata hazırlayalım ve sorunlar karşısında kendilerini yalnız hissetmesinler. Kendilerinin özgüvenlerini geliştirelim.

BİZE LİDERLİK YAKIŞIR

Sorun çözme becerilerine katkı sunalım, her birini aziz Türk Milletinin evladı anlayışıyla sımsıkı kucaklayalım. Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de ‘Biz insanı en güzel suretle yarattık’ der. Şartlar ve koşullar, toplum ve diğer faktörler vesilesiyle insanlar değişir. Bizim isteğimiz; insanın ruhunu diriltmektir. Daha fazla insanımızın bizimle beraber yol yürümesini, başka insanların sorunlarıyla ilgilenmeyi, onlara ışık olmayı herkese tavsiye ediyorum. Biz Türk Milletiyiz. Bize liderlik yakışır. Lider olmak da evlatlarımızın elinden sımsıkı tutarak olur” sözlerin kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi