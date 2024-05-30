Vekil Yıldızlı eğitim nöbetinde

KALABALIK EKİPLE GİTTİLER

CHP Parti Meclisi Üyesi, İstanbul Milletvekili ve Milli Eğitim Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Parti Meclisi Üyesi ve Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ile birlikte eğitim nöbetine desteğe giden CHP Milletvekilleri, özel sektörde çalışan eğitimcilerin sorunlarının bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade ederek, haklarının yasa ile güvence altına alınması konusunda ısrarcı olacaklarını belirttiler. CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, ziyaretiyle ilgili şunları söyledi:

“- Eğitim Nöbeti tutan kıymetli eğitimcilerimizi destekliyoruz. Gerek parklarda, gerek bakanlığın önünde, gerekse de sarayın bahçesinde eğitimcilerimizin haklarını almak için onlarla beraber direnmeye devam edeceğiz.”